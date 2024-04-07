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7 апреля, 15:31

Стало известно, какие суммы Клявер и Костюшкин просят за концерт "Чая вдвоём"

Mash: Клявер и Костюшкин объединятся как "Чай вдвоём "для корпоративов

Певцы Стас Костюшкин (справа) и Денис Клявер (слева), 2011 год. Обложка © ИТАР-ТАСС / Артём Коротаев

Певцы Стас Костюшкин (справа) и Денис Клявер (слева), 2011 год. Обложка © ИТАР-ТАСС / Артём Коротаев

Певцы Стас Костюшкин и Денис Клявер решили снова объединиться и выступать в группе "Чай вдвоём" на корпоративах. Однако конкретная сумма гонорара варьируется от четырёх до пяти миллионов в зависимости от того, с кем договариваться, пишет Mash.

"Чай вдвоём" распался 12 лет назад, при этом у обоих артистов всё хорошо в карьере. По информации телеграм-канала, дуэт готов "тряхнуть стариной" на корпоративах, но только с хитами группы. Причём менеджеры Дениса Клявера просят гонорар в пять миллионов рублей, а Стаса Костюшкина — в четыре миллиона. Выступления артистов можно заказать и по отдельности. В этом случае корпоратив с Клявером обойдётся заказчику в 900 тысяч рублей, а с Костюшкиным — 1,6 миллиона рублей и ещё дополнительные 50 тысяч на трансфер по Москве.

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Дарья Нарыкова
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