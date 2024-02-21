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21 февраля, 12:13

Адвокат Киркорова Добровинский оценил угрозы Костюшкина подать в суд из-за "кражи" образа

Адвокат Добровинский: Костюшкин в шутку обвинил Киркорова в плагиате образа

Образы Филиппа Киркорова и Стаса Костюшкина. Коллаж © ntv.ru, ютуб-канал "Стас Костюшкин"

Образы Филиппа Киркорова и Стаса Костюшкина. Коллаж © ntv.ru, ютуб-канал "Стас Костюшкин"

Певец Стас Костюшкин в шутку обвинил народного артиста России Филиппа Киркорова в краже его образа. Такое мнение высказал адвокат поп-короля Александр Добровинский.

Костюшкин записал видеообращение, в котором заявил, что Киркоров украл у него сценический образ на шоу "Маска". Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / stas_kostyushkin_official

"Он сказал вчера в виде шутки. Я думаю, это шутка. Думаю, что образ [Костюшкина] в суде будет трудно доказать. Я думаю, это шутка", — приводит слова юриста NEWS.ru.

"Вообще позор!": Появление Киркорова в шоу "Маска" вызвало настоящий шквал возмущений
"Вообще позор!": Появление Киркорова в шоу "Маска" вызвало настоящий шквал возмущений

Напомним, накануне Костюшкин выступил с заявлением и обвинил Киркорова в плагиате его образа. Экс-участник дуэта "Чай вдвоём" даже пригрозил народному артисту судом. По словам Костюшкина, образ Виталика из клипа "С днём рождения, мальчишка" 2019 года он создавал десять лет, а Киркоров "взял и всё украл". В новом для себя имидже поп-король появился в жюри шоу "Маска". Пользователи соцсетей связали такое радикальное изменение внешности с попыткой Киркорова реабилитироваться после участия в скандальной "голой вечеринке".

Никита Никонов
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