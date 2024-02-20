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20 февраля, 17:56

"Я 10 лет создавал Виталика": Костюшкин пригрозил Киркорову судом за плагиат образа на "Маске"

Стас Костюшкин заявил, что подаст в суд на Киркорова из-за образа на "Маске"

Образы Филиппа Киркорова и Стаса Костюшкина. Коллаж © ntv.ru, ютуб-канал "Стас Костюшкин"

Образы Филиппа Киркорова и Стаса Костюшкина. Коллаж © ntv.ru, ютуб-канал "Стас Костюшкин"

Певец Стас Костюшкин обвинил народного артиста России Филиппа Киркорова в плагиате его образа и пригрозил пойти в суд, чтобы привлечь коллегу по сцене к ответственности. Возмущение участника дуэта "Чай вдвоём" вызвало появление поп-короля в новом для него образе на шоу "Маска" на телеканале НТВ.

Костюшкин записал видеообращение, в котором заявил, что Киркоров украл у него сценический образ на шоу "Маска". Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / stas_kostyushkin_official

"Я десять лет создавал Виталика, а на тебе – Киркоров взял и всё украл. Филипп, встретимся в суде!", – пришёл в ярость певец.

Исполнитель пояснил, что Киркоров "стащил" его образ из клипа "С Днём рождения, мальчишка", который вышел в 2019 году. Артист подчеркнул, что Киркоров на шоу "Маска" появился в чёрном парике и очках для зрения, использовав придуманный им образ. Однако подписчики и телезрители не уверены, что Костюшкин действительно подаст в суд на Киркорова.

14 новых масок, странный Филипп Киркоров и первый выгон — всё про 1-ю серию 5-го сезона шоу "Маска"
14 новых масок, странный Филипп Киркоров и первый выгон — всё про 1-ю серию 5-го сезона шоу "Маска"

Ранее Life.ru писал, что появление Киркорова в шоу "Маска" вызвало настоящий шквал возмущений. Пользователи раскритиковали новый образ певца и отметили, что артист вызывает только негатив.

Дарья Нарыкова
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