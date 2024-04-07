Адаптируют для Запада: Какие 5 крутых русских фильмов и сериалов можно найти на Netflix

Российский и западный кинематографы периодически обмениваются друг с другом идеями. Мы покупаем права и адаптируем европейские, американские проекты. Они — переснимают наши лучшие сериалы.

Какие отечественные проекты адаптировали на Западе или планируют это сделать?

1. Фильм "Майор Гром" (2017)

Ремейк фильма "Майор Гром" ещё не делали, но зато его добавили в Netflix Originals. Фото © "Майор Гром" (2017), режиссёр Владимир Беседин, сценарист Артём Габрелянов / Kinopoisk

Один из лучших русских фильмов про супергероев был снят на основе сюжета из отечественных комиксов. В них рассказывается о майоре петербургской полиции Игоре Громе, у которого есть сверхспособности. Он имеет безграничную силу и острый ум. По сюжету Гром борется с антагонистом в маске Чумного Доктора.

Съёмки велись в Петербурге и настолько понравились западным киноделам, что с 2021 года Netflix стал показывать фильм на своей платформе. Картина завоевала дикую популярность за рубежом — её посмотрели миллионы американцев и европейцев. Есть вероятность, что в будущем фильм могут адаптировать и на Западе.

2. Сериал "Кухня" (2012)

Сериал "Кухня" сначала покорил всю Россию, а затем его адаптировали в нескольких странах. Фото © "Кухня" (2012–2016), режиссёры Дмитрий Дьяченко, Жора Крыжовников, сценаристы Василий Куценко, Игорь Тудвасев, "Кухня" (2021), режиссёр Окил Хамидов, сценарист Окил Хамидов / Kinopoisk

Хороший сериал на русском языке вышел в 2012-м и покорил сердца россиян. "Кухня" была настолько популярной, что на ТВ вышло целых шесть сезонов. Поскольку идея была оригинальной и интересной, проект начал разрастаться — его показали даже на американской площадке Amazon.



Чтобы посмотреть лучший русский сериал на родном языке, для жителей других стран были сняты адаптации. Аналогичные "Кухни" появились в Грузии, Португалии, Греции и Сербии. В сюжете без изменений: всё та же история повара из небольшого города, который устроился на работу в один из лучших ресторанов страны. Сербский сериал, да и многие другие адаптации, называется так же, как и наш проект, — "Кухня".

3. Фильм "Статус: Свободен" (2015)

Фильм на русском языке покорил все уголки РФ, а затем был переснят в Литве. Фото © "Статус: Свободен" (2015), режиссёр Павел Руминов, сценарист Павел Руминов, "Как вернуть её за 7 дней" (2017), режиссёр Андрюс Жюраускас, сценарист Йонас Навицкас / kinopoisk

Девять лет назад вышел один из лучших фильмов на русском в жанре комедии. В нём история разворачивалась вокруг начинающего комика, которого бросила девушка. Парень пытался любыми способами её вернуть. Критики положительно оценили картину, да и зрителям она понравилась. Поэтому фильм решили адаптировать в Литве. Местные режиссёры выпустили картину "Как вернуть её за семь дней", которую ожидал настоящий успех. В Европе проект был настолько удачным, что получил большие сборы в кинотеатрах.

4. Сериал "Интерны" (2010)

Какие ещё русские сериалы сняли в Литве? "Интерны". Фото © "Интерны" (2010–2016), режиссёры Максим Пежемский, Заур Болотаев, Милан Килибарда, сценаристы

Александр Кагарманов, Максим Пешков / Kinopoisk, © imdb

Лучший русский сериал, как называют его посмотревшие россияне. "Интерны" покорили зрителей интересным сюжетом, отличным юмором и харизматичным главным героем — заведующим отделением Андреем Быковым. Проект с участием актёра Ивана Охлобыстина был настолько популярным, что у сериала вышло целых четыре сезона.

Увидев успех хорошего сериала на русском языке, литовские киноделы купили права на него и сняли адаптацию. Новый проект назывался Rezidentai. Сюжет в сериале был абсолютно такой же, как и в отечественной картине.

Также права на адаптацию покупали режиссёры из Китая, но их картина так и не вышла.

5. "Горько!" (2013)

Фильм "Горько!" был настолько успешным, что покорил даже Мексику. Фото © "Горько!" (2013), режиссёр Жора Крыжовников, сценаристы Алексей Казаков, Николай Куликов, Жора Крыжовников, "Пока свадьба не разлучит нас" (2020), режиссёр Дани де ла Орден, сценаристы Эрик Наварро, Олац Арройо, Марта Санчез

В 2013 году в России вышел фильм про свадьбу "Горько!". Картина была снята как бы от лица оператора на мероприятии.

История разворачивается вокруг молодой пары из Геленджика, решившей устроить масштабную свадьбу с огромным количеством гостей. По мере развития сюжета происходят события, которые присущи любой масштабной женитьбе в России, — ссоры, драки и конфликты. Картине удалось завоевать симпатии зрителей благодаря искромётному юмору и жизненным ситуациям.

Сюжет одного из лучших русских фильмов настолько понравился зрителям, что на него обратили внимание даже за океаном. В 2018 году адаптацию картины сняли в Мексике, она называлась "Пока свадьба не разлучит нас". При этом переделка оказалась почти полностью идентичной русской картине и поэтому завоевала сердца западных зрителей.