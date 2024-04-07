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7 апреля, 14:00

Адаптируют для Запада: Какие 5 крутых русских фильмов и сериалов можно найти на Netflix

Лучшие русские сериалы, фильмы покоряют сердца жителей не только РФ, но и Евросоюза, США. Права на многие наши проекты были выкуплены западными студиями. Life.ru рассказывает, какие картины были адаптированы и достигли мировой популярности.

Российский и западный кинематографы периодически обмениваются друг с другом идеями. Мы покупаем права и адаптируем европейские, американские проекты. Они — переснимают наши лучшие сериалы.
Какие отечественные проекты адаптировали на Западе или планируют это сделать?

1. Фильм "Майор Гром" (2017)

Ремейк фильма "Майор Гром" ещё не делали, но зато его добавили в Netflix Originals. Фото © "Майор Гром" (2017), режиссёр Владимир Беседин, сценарист Артём Габрелянов / Kinopoisk

Ремейк фильма "Майор Гром" ещё не делали, но зато его добавили в Netflix Originals. Фото © "Майор Гром" (2017), режиссёр Владимир Беседин, сценарист Артём Габрелянов / Kinopoisk

Один из лучших русских фильмов про супергероев был снят на основе сюжета из отечественных комиксов. В них рассказывается о майоре петербургской полиции Игоре Громе, у которого есть сверхспособности. Он имеет безграничную силу и острый ум. По сюжету Гром борется с антагонистом в маске Чумного Доктора.

Съёмки велись в Петербурге и настолько понравились западным киноделам, что с 2021 года Netflix стал показывать фильм на своей платформе. Картина завоевала дикую популярность за рубежом — её посмотрели миллионы американцев и европейцев. Есть вероятность, что в будущем фильм могут адаптировать и на Западе.

2. Сериал "Кухня" (2012)

Сериал "Кухня" сначала покорил всю Россию, а затем его адаптировали в нескольких странах. Фото © "Кухня" (2012–2016), режиссёры Дмитрий Дьяченко, Жора Крыжовников, сценаристы Василий Куценко, Игорь Тудвасев, "Кухня" (2021), режиссёр Окил Хамидов, сценарист Окил Хамидов / Kinopoisk

Сериал "Кухня" сначала покорил всю Россию, а затем его адаптировали в нескольких странах. Фото © "Кухня" (2012–2016), режиссёры Дмитрий Дьяченко, Жора Крыжовников, сценаристы Василий Куценко, Игорь Тудвасев, "Кухня" (2021), режиссёр Окил Хамидов, сценарист Окил Хамидов / Kinopoisk

Хороший сериал на русском языке вышел в 2012-м и покорил сердца россиян. "Кухня" была настолько популярной, что на ТВ вышло целых шесть сезонов. Поскольку идея была оригинальной и интересной, проект начал разрастаться — его показали даже на американской площадке Amazon.

Чтобы посмотреть лучший русский сериал на родном языке, для жителей других стран были сняты адаптации. Аналогичные "Кухни" появились в Грузии, Португалии, Греции и Сербии. В сюжете без изменений: всё та же история повара из небольшого города, который устроился на работу в один из лучших ресторанов страны. Сербский сериал, да и многие другие адаптации, называется так же, как и наш проект, — "Кухня".

3. Фильм "Статус: Свободен" (2015)

Фильм на русском языке покорил все уголки РФ, а затем был переснят в Литве. Фото © "Статус: Свободен" (2015), режиссёр Павел Руминов, сценарист Павел Руминов, "Как вернуть её за 7 дней" (2017), режиссёр Андрюс Жюраускас, сценарист Йонас Навицкас / kinopoisk

Фильм на русском языке покорил все уголки РФ, а затем был переснят в Литве. Фото © "Статус: Свободен" (2015), режиссёр Павел Руминов, сценарист Павел Руминов, "Как вернуть её за 7 дней" (2017), режиссёр Андрюс Жюраускас, сценарист Йонас Навицкас / kinopoisk

Девять лет назад вышел один из лучших фильмов на русском в жанре комедии. В нём история разворачивалась вокруг начинающего комика, которого бросила девушка. Парень пытался любыми способами её вернуть.

Критики положительно оценили картину, да и зрителям она понравилась. Поэтому фильм решили адаптировать в Литве. Местные режиссёры выпустили картину "Как вернуть её за семь дней", которую ожидал настоящий успех. В Европе проект был настолько удачным, что получил большие сборы в кинотеатрах.

4. Сериал "Интерны" (2010)

Какие ещё русские сериалы сняли в Литве? "Интерны". Фото © "Интерны" (2010–2016), режиссёры Максим Пежемский, Заур Болотаев, Милан Килибарда, сценаристы Александр Кагарманов, Максим Пешков / Kinopoisk, © imdb

Какие ещё русские сериалы сняли в Литве? "Интерны". Фото © "Интерны" (2010–2016), режиссёры Максим Пежемский, Заур Болотаев, Милан Килибарда, сценаристы
Александр Кагарманов, Максим Пешков / Kinopoisk, © imdb

Лучший русский сериал, как называют его посмотревшие россияне. "Интерны" покорили зрителей интересным сюжетом, отличным юмором и харизматичным главным героем — заведующим отделением Андреем Быковым. Проект с участием актёра Ивана Охлобыстина был настолько популярным, что у сериала вышло целых четыре сезона.

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Увидев успех хорошего сериала на русском языке, литовские киноделы купили права на него и сняли адаптацию. Новый проект назывался Rezidentai. Сюжет в сериале был абсолютно такой же, как и в отечественной картине.
Также права на адаптацию покупали режиссёры из Китая, но их картина так и не вышла.

5. "Горько!" (2013)

Фильм "Горько!" был настолько успешным, что покорил даже Мексику. Фото © "Горько!" (2013), режиссёр Жора Крыжовников, сценаристы Алексей Казаков, Николай Куликов, Жора Крыжовников, "Пока свадьба не разлучит нас" (2020), режиссёр Дани де ла Орден, сценаристы Эрик Наварро, Олац Арройо, Марта Санчез

Фильм "Горько!" был настолько успешным, что покорил даже Мексику. Фото © "Горько!" (2013), режиссёр Жора Крыжовников, сценаристы Алексей Казаков, Николай Куликов, Жора Крыжовников, "Пока свадьба не разлучит нас" (2020), режиссёр Дани де ла Орден, сценаристы Эрик Наварро, Олац Арройо, Марта Санчез

В 2013 году в России вышел фильм про свадьбу "Горько!". Картина была снята как бы от лица оператора на мероприятии.
История разворачивается вокруг молодой пары из Геленджика, решившей устроить масштабную свадьбу с огромным количеством гостей. По мере развития сюжета происходят события, которые присущи любой масштабной женитьбе в России, — ссоры, драки и конфликты. Картине удалось завоевать симпатии зрителей благодаря искромётному юмору и жизненным ситуациям.

Сюжет одного из лучших русских фильмов настолько понравился зрителям, что на него обратили внимание даже за океаном. В 2018 году адаптацию картины сняли в Мексике, она называлась "Пока свадьба не разлучит нас". При этом переделка оказалась почти полностью идентичной русской картине и поэтому завоевала сердца западных зрителей.

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Обложка ©

"Кухня" (2012–2016), режиссёры Дмитрий Дьяченко, Жора Крыжовников, сценаристы Василий Куценко, Игорь Тудвасев / Kinopoisk

Никита Фартов
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