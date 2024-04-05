Подруга главной героини ответила критикам российской адаптации "Постучись в мою дверь"
Фото © Kino-teatr, Фильм "Постучись в мою дверь в Москве" режиссер Всеволод Аравин, сценарист Татьяна Палей, Елена Исаева / Kinopoisk
Российская адаптация нашумевшего турецкого сериала "Постучись в мою дверь" достаточно интересна, потому что у зрителей появляется возможность наблюдать за тем, как выглядит одна и та же история в разных условиях. Таким мнением поделилась актриса, которая сыграла подругу главной героини в "Постучись в мою дверь в Москве", Екатерина Шумакова. В оригинальной ленте роль Фифи блистательно сыграла турецкая актриса Ситаре Акбаш. Но у нас вместо дерзкой героини-рокерши появилась рыженькая Рита— ироничная и, возможно, более озорная и азартная.
"Мне кажется, адаптации — это очень интересный формат. Лично мне очень любопытно, как бы та или иная история выглядела, случись она, например, в Москве, в Питере или ещё в каком-нибудь городе", — поделилась актриса в диалоге с порталом "Страсти".
Шумакова считает, что феномен турецкого сериала заключается в яркой и красивой истории о любви. Иными словами, это "сказка в современных реалиях". Актриса уверена, что всем, кто имеет отношение к созданию этой любовной истории, удалось создать волшебную атмосферу, в которой прекрасно всё.
Напомним, в адаптации сериала "Постучись в мою дверь" роль Серкана Болата исполнил актёр Никита Волков, известный по телефильму "Трудные подростки". Кстати, Волков признавался, что не смотрел оригинальный вариант. Роль Эды — она же Саша — сыграет Лиана Гриба. Актриса снималась в "Триггере", "Монастыре" и "Дороге к счастью". Также в сериале снимались Александра Тулинова, Юлия Серина, Влад Соколовский, Марина Кравец и другие звёзды.