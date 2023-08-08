"Русский Серкан Болат" признался, что не смотрел "Постучись в мою дверь"

Российский актёр Никита Волков, которому досталась главная роль в отечественной адаптации турецкого сериала "Постучись в мою дверь", признался, что не смотрел оригинальный ромком.

"Не смотрел, но был в курсе того, что происходит в индустрии, и знал о его популярности. Зато многие мои друзья, которым не близок такой жанр, посмотрели оригинальный сериал от начала и до конца", — рассказал он в беседе с Hello!.

Тем не менее он предположил, с чем может быть связана популярность истории, рассказанной в турецком сериале, у российского зрителя. По мнению Волкова, весь секрет в языке повествования, в лёгком юморе и простом монтаже.