"Русский Серкан Болат" признался, что не смотрел "Постучись в мою дверь"
Актёр Волков из адаптации "Постучись в мою дверь": Оригинальный сериал я не смотрел
Российский актёр Никита Волков, которому досталась главная роль в отечественной адаптации турецкого сериала "Постучись в мою дверь", признался, что не смотрел оригинальный ромком.
"Не смотрел, но был в курсе того, что происходит в индустрии, и знал о его популярности. Зато многие мои друзья, которым не близок такой жанр, посмотрели оригинальный сериал от начала и до конца", — рассказал он в беседе с Hello!.
Тем не менее он предположил, с чем может быть связана популярность истории, рассказанной в турецком сериале, у российского зрителя. По мнению Волкова, весь секрет в языке повествования, в лёгком юморе и простом монтаже.
Напомним, о том, что главных героев в российской адаптации сериала "Постучись в мою дверь" сыграют Никита Волков и Лиана Гриба, Лайф рассказывал ещё в начале июля. Официально актёрский состав на тот момент не разглашался. Героя Серкана Болата в российской версии сериала будут звать Сергей. Роль Эды сыграет Лиана Гриба, её героиню будут звать Саша. Актриса снималась в таких сериалах, как "Триггер", "Монастырь" и "Дорога к счастью".