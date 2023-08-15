Кравец сыграет капризную певицу в российской адаптации "Постучись в мою дверь"

Резидент Comedy Club и телеведущая Марина Кравец рассказала о роли, которую она исполнит в российской версии многосерийного ромкома "Постучись в мою дверь". Об этом сообщили в пресс-службе создателей проекта.

По словам телеведущей, ей досталась роль избалованной певицы, для которой подготовила дом компания главного героя Сергея (русский Серкан Болат. — Прим. Лайфа).

"Мою героиню зовут Лана, она такая строптивая звезда, которая демонстративно даёт понять, что многое ей не нравится, при этом не сильно считаясь с тем, что люди искренне старались сделать свою работу хорошо, потратив море усилий", — раскрыла подробности Кравец.

Знаменитость отметила, что персонаж, которого она будет воплощать на экране, далёк от её образа в реальной жизни. Кравец подчеркнула, что она и её героиня совершенно разные люди. Также актриса сказала, что постаралась добавить в образ больше иронии.