Наш Шерлок Холмс – Василий Ливанов проходит обследование, подозревают онкологию
Mash: У 88-летнего Василия Ливанова подозрение на онкологию
Редакция Life.ru желает Василию Борисовичу скорейшего выздоровления. Обложка © АГН "Москва" / Кирилл Зыков
У 88-летнего народного артиста Василия Ливанова подозрение на онкологию, сообщает Mash. По данным телеграм-канала, в марте знаменитый актёр обратился к врачам из-за ухудшения самочувствия, тогда медики выявили у него анемию. Сейчас главный Шерлок Холмс советского кино сдаёт анализы в онкоцентре.
Сам Василий Борисович в разговоре с журналистами заявил, что ни на что не жалуется и считает себя здоровым, а к врачам якобы обратился из-за общей слабости.
На счету Василия Ливанова десятки фильмов, но наибольшую известность он получил как создатель экранного образа Шерлока Холмса в цикле телефильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" режиссёра Игоря Масленникова по произведениям Артура Конана Дойла, за что в 2006 году был награждён почётным членством ордена Британской империи.
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