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5 апреля, 11:04

Наш Шерлок Холмс – Василий Ливанов проходит обследование, подозревают онкологию

Mash: У 88-летнего Василия Ливанова подозрение на онкологию

Редакция Life.ru желает Василию Борисовичу скорейшего выздоровления. Обложка © АГН "Москва" / Кирилл Зыков

Редакция Life.ru желает Василию Борисовичу скорейшего выздоровления. Обложка © АГН "Москва" / Кирилл Зыков

У 88-летнего народного артиста Василия Ливанова подозрение на онкологию, сообщает Mash. По данным телеграм-канала, в марте знаменитый актёр обратился к врачам из-за ухудшения самочувствия, тогда медики выявили у него анемию. Сейчас главный Шерлок Холмс советского кино сдаёт анализы в онкоцентре.

Сам Василий Борисович в разговоре с журналистами заявил, что ни на что не жалуется и считает себя здоровым, а к врачам якобы обратился из-за общей слабости.

На счету Василия Ливанова десятки фильмов, но наибольшую известность он получил как создатель экранного образа Шерлока Холмса в цикле телефильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" режиссёра Игоря Масленникова по произведениям Артура Конана Дойла, за что в 2006 году был награждён почётным членством ордена Британской империи.

Актёр Ливанов считает, что Пугачёва недостойна, чтобы о ней говорили
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Ранее Life.ru рассказывал о мужественной борьбе с онкологией известного зоолога и телеведущего Николая Дроздова. В сентябре 2023 года врачи выявили у Николая Дроздова злокачественную опухоль. Ситуация осложнялась ещё и тем, что у него есть ряд хронических заболеваний, однако прогнозы давали хорошие. Так и вышло: благодаря химиотерапии и лечению у ведущего передачи "В мире животных" началась ремиссия.

Алексей Берковиц
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