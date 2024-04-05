Наш Шерлок Холмс – Василий Ливанов проходит обследование, подозревают онкологию

У 88-летнего народного артиста Василия Ливанова подозрение на онкологию, сообщает Mash. По данным телеграм-канала, в марте знаменитый актёр обратился к врачам из-за ухудшения самочувствия, тогда медики выявили у него анемию. Сейчас главный Шерлок Холмс советского кино сдаёт анализы в онкоцентре.

Сам Василий Борисович в разговоре с журналистами заявил, что ни на что не жалуется и считает себя здоровым, а к врачам якобы обратился из-за общей слабости.