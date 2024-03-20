Актёр Ливанов считает, что Пугачёва недостойна, чтобы о ней говорили

Народный артист РСФСР Василий Ливанов, известный по экранному образу Шерлока Холмса, считает, что своим поведением Алла Пугачёва снимает необходимость говорить о ней после отъезда из России.

"Это всё пузыри на поверхности воды — подобные люди. Средствами искусства она не может привлечь к себе внимание, поэтому говорит гадости о Родине", — сказал артист в беседе с aif.ru.

Кроме того, Ливанов поддерживает решение властей зарубежных стран отменять концерты супруга Пугачёвой Максима Галкина*. По его мнению, за границей понимают, что если человек предал свою страну, то он предаст и так называемую новую родину.

Ранее по поводу Аллы Пугачёвой высказался музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Он считает, что певица поступила глупо, потому что в России у неё были деньги, слава и уважение. Российские звёзды, уверен Пригожин, уже давно перестали интересоваться жизнью артистки, даже близкие когда-то друзья отказались от её компании.