На ком отыграется Венера в Овне: Любовный гороскоп на апрель 2024 для знаков зодиака

Любовный гороскоп на апрель 2024 года сулит положительные события в жизни далеко не всем знакам зодиака. С 1 по 25-е число месяца бушует ретроградный Меркурий, который портит все планы. На отношения с противоположным полом он тоже влияет далеко не лучшим образом — возможны ссоры и даже расставания. Следом, 5 апреля, планета любви Венера оказалась в знаке зодиака Овен, что тоже хорошо не для всех. Кому в апреле 2024-го повезёт в любви, а кого Купидон обойдёт стороной?

Зодиаки стихии Огня: Любовный гороскоп на апрель 2024 года для женщин и мужчин

Какой любовный гороскоп для Львов, Овнов и Стрельцов? У таких мужчин и женщин в апреле 2024 года произойдут яркие события в "сердечных делах". Фото © Shutterstock / FOTODOM

В стихию Огня входят три знака зодиака: Лев, Овен и Стрелец. Любовный гороскоп на 2024 год гласит, что в апреле у таких мужчин и женщин произойдут важные события в отношениях.

Любовный гороскоп рекомендует женщинам и мужчинам знака зодиака огненной стихии, находящимся в отношениях, в апреле 2024-го проявлять спокойствие ко второй половинке. В этом месяце возможны эмоциональные качели и ссоры с любимым человеком. Их нужно стараться сглаживать, иначе есть риск разругаться вплоть до расставания.

Также представителей знаков зодиака стихии Огня может штормить в эмоциональном плане. Их настроение будет сменяться от "безумно люблю" до "жутко ненавижу" несколько раз за месяц. Такие мысли нужно пресекать — они появились под влиянием ретроградного Меркурия и пройдут уже в мае.

Представители стихии Огня, согласно гороскопу на апрель 2024 года, должны хорошенько всё обдумать, если планируют расстаться с любимым человеком в этом месяце. Они долго не смогут найти нового партнёра.

Что уготовано представителям зодиака стихии Земли — гороскоп на апрель 2024 года

Любовный гороскоп на 2024 год не советует заводить новые отношения в апреле. Их построить не удастся. Фото © Shutterstock / FOTODOM

В стихию Земли входят знаки зодиака: Телец, Козерог и Дева. Любовный гороскоп на апрель 2024 года не рекомендует искать любовь тем, у кого в данный момент нет пары. Нужно дождаться хотя бы мая, и тогда новые отношения удастся легко завязать. Мужчины и женщины – Тельцы, Козероги, Девы, состоящие в отношениях, должны быть более открытыми к своему партнёру, не хранить от него секретов. Также нужно проговаривать любые проблемы, которые вас не устраивают в совместной жизни.

Любовный гороскоп рекомендует представителям стихии Земля выделять больше времени на близких в апреле 2024-го. Иначе им может не хватить внимания и будут случаться размолвки. Также важно проявлять эмпатию и поменьше ревновать в этом месяце. Иначе конфликтов не избежать.

Любовный гороскоп на апрель 2024 года: Что ждёт людей со стихией Воздуха

Любовный гороскоп на апрель 2024 года приготовил хорошие новости для мужчин и женщин – Близнецов, Весов и Водолеев. Скоро они найдут свою любовь. Фото © Shutterstock / FOTODOM

К стихии Воздуха относятся знаки зодиака Близнецы, Водолей и Весы. В апреле повезёт тем мужчинам и женщинам, у которых нет отношений. Есть высокая вероятность найти любящего партнёра, симпатия к которому появится уже во время первого свидания. Любовный гороскоп на апрель 2024 года рекомендует как можно чаще знакомиться с представителями противоположного пола.

Представителям стихии Воздуха, которые сейчас состоят в отношениях, нужно вести себя терпимо по отношению к родным. В апреле 2024-го будет много поводов поссориться с близкими людьми. Необходимо не давать конфликту разгореться и побольше проговаривать с родными, что их не устраивает.

Знаки зодиака стихии Воды — любовный гороскоп на апрель 2024 года

Любовный гороскоп для женщины и мужчины, рождённых под водными знаками зодиака, благоприятный. В этом месяце у них получится найти любовь всей своей жизни. Фото © Shutterstock / FOTODOM

К стихии Воды относят знаки зодиака: Рак, Рыбы и Скорпион. Мужчины и женщины, у которых нет отношений, в апреле 2024 года найдут любовь всей своей жизни. С ней завяжутся долгосрочные отношения, которые в конечном итоге перетекут в брак и рождение детей.

Представителям водных зодиаков, у кого есть семья, согласно любовному гороскопу на 2024 год, рекомендуется вынашивать планы на вторую половинку. Например, запланировать свадьбу или зачать ребёнка. Но разговор лучше отложить до мая. Если слишком сильно давить, то есть риск поссориться.

Мужчинам и женщинам, родившимся в знаке зодиака стихии Воды, будет хотеться совершить смелые поступки в отношениях, но их преследует страх. Чтобы перестать бояться, нужно начать действовать. В любом случае от любовных грёз получится отвлечься благодаря работе.