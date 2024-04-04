Пятилетка сможет лучше: Мужчины этих знаков зодиака — настоящие бытовые инвалиды

Существует много признаков, по которым можно понять, мужчина какого знака зодиака подходит женщине идеально. Один из таких факторов — врождённая предрасположенность к выполнению бытовых задач. Некоторые партнёры никогда не выбрасывают втулку от туалетной бумаги и вытирают тело полотенцем женщины для лица не потому, что плохие и не приспособлены к обучению. Просто с такими характеристиками они изначально родились.

Какой знак зодиака у мужчин означает, что он максимально не приспособлен к совместной жизни?

1. Знак зодиака Рыбы

Какой знак зодиака самый ленивый в быту? Рыбы, по дому они не любят делать практически ничего. Фото © Shutterstock / FOTODOM

В списке мужчин и знаков зодиака, кто не приспособлен к бытовой жизни, парни-Рыбы занимают первое место. Они очень ленивы: не любят мыть посуду, стирать, убирать и гладить. Также представители знака зодиака Рыбы игнорируют загрязнения в квартире. Они могут довольно долго жить в "свинарнике" и даже не чувствовать, что пора убраться.

2. Мужчина-Весы

Какой знак зодиака у мужчины заставит вас постоянно убираться одной? Весы. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Если ищете, мужчина с каким знаком зодиака с презрением относится к выполнению любых домашних дел, то это Весы. От партнёрши такие парни требуют брать на себя 100% обязанностей по дому. Они не хотят помогать даже в банальном мытье посуды или стирке вещей, не говоря уже о более сложных задачах.

3. Мужчина-Овен и быт: характеристика

Какой знак зодиак самый неряшливый? Овен, мужчины этого созвездия любят бросать бумажки под кровать. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Мужчины знака зодиака Овен зачастую безалаберны и невнимательны. Они могут положить в холодильник пустую тарелку, закинуть под кровать фантик или просто захламить квартиру ненужными вещами. Но есть у мужчины-Овна один плюс, который позволяет порой закрывать глаза на неряшливость партнёра, — если те не захотят убираться сами, то наймут клининг.

4. Знак зодиака Водолей

Какой знак зодиака вызовет злость у любого человека в быту? Водолей — такой мужчина не будет убираться сам, но будет поучать вас. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Мужчину-Водолея невозможно заставить что-то делать по дому, поэтому все обязанности он перекладывает на жену. Причём будет контролировать, чтобы она всё делала правильно — так, как он привык. Несмотря на неумение убираться самостоятельно, мужчины знака зодиака Водолей приклёпываются к мелочам. Например, будут ругаться, если в кухонном ведре нет пакета или если в раковине/душе оказался волос. Поэтому жить с таким человеком невыносимо — особенно тем, кому нужен порядок.

5. Мужчина со знаком зодиака Дева

Некоторые мужчины любят убираться, но докапываются до партнёрши из-за её неряшливости. Например, знак зодиака Дева. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Представители знака зодиака Дева убираться умеют и даже часто выполняют все обязанности по дому. Но у них есть другая крайность — мужчины любят докапываться до мелочей. Если оставите втулку от туалетной бумаги, грязную посуду или плохо сложите вещи, то будьте готовы к выносу мозга. Мужчины-Девы не любят беспорядок и готовы биться с ним до последнего.

6. Знак зодиака Телец

Какой знак зодиака бесит тем, что убирается слишком часто? Телец, он будет заставлять делать генеральную уборку регулярно. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Такие мужчины любят содержать дом в чистоте. Но не наводят её самостоятельно, а постоянно привлекают к бурной деятельности свою женщину. Каждые выходные представитель знака зодиака Телец будет заставлять вас делать вместе с ним генеральную уборку.