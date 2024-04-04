День веб-мастера, Василий Тёплый: Праздники и приметы 4 апреля Государственных праздников 4 апреля в России не отмечается. Поздравляем создателей веб-сайтов и гадаем по солнцу на Василия Тёплого. 3 апреля, 21:00 Какие сегодня, 4 апреля, праздники в России? Какой день по народному календарю? Обложка © Shutterstock / FOTODOM

День веб-мастера

Дата в 2024 году: 4 апреля, четверг.

Другое название: День веб-разработчика.

Международный профессиональный праздник.

Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. Он помогает поддерживать связь, развивать бизнес и получать информацию из различных сфер: деловой, образовательной, развлекательной. Веб-сайты являются важным рекламным инструментом и источником знаний. Специалистам, которые занимаются их созданием и поддержкой, посвящён международный профессиональный праздник.

День веб-мастера отмечается ежегодно 4 апреля, хотя официально он не закреплён в перечне памятных дат Российской Федерации и не является общегосударственным выходным днём.

Популяризация этого события тесно связана с распространением Интернета. Дата имеет символическое значение, так как выпадает на Всемирный день Интернета. Кроме того, 4 апреля (4.04) ассоциируется с кодом ошибки 404 "Страница не найдена", который появляется у пользователей при возникновении проблем с доступом к сайту. Одна из основных задач веб-мастеров — сделать так, чтобы пользователь с такой ошибкой не сталкивался.

День веб-мастера отмечается ежегодно 4 апреля. Фото © Freepik

Василий Тёплый

Дата в 2024 году: 4 апреля, четверг.

Другие названия: Василий-парник; Василий-капельник; Василий-солнечник; День Василия-солнечника; День Василия Солнечного; Солнечник; Тепляк.

Церковное название: Священномученика Василия Анкирского, пресвитера.

Значение: Почтение памяти святого Василия Анкирского.

Народный праздник Василий Тёплый отмечается 4 апреля (по старому стилю — 22 марта). В православном церковном календаре это дата почтения памяти святого мученика Василия Анкирского, священника.

Икона святого мученика Василия Анкирского. Фото © azbyka.ru

В IV веке в городе Анкире священник Василий призывал свою паству не поддаваться арианской ереси и свято верить в православие. За это местные ариане на собрании лишили его сана. Однако Палестинское собрание епископов, на котором присутствовало 230 человек, своим влиянием смогло вернуть Василию сан пресвитера.

Несмотря на преследования и мучения, Василий остался непреклонным в своей вере. Защищая православие, он обличал приверженцев арианской ереси. Чтобы обратить его в свою веру, к нему были посланы два вероотступника, но они не смогли повлиять на Василия. Тогда его вновь подвергли мукам.

Несмотря на преследования и мучения, Василий остался непреклонным в своей вере. Фото © Freepik

В 362 году Анкиру посетил император Юлиан Отступник. Когда священника Василия привели на суд, он продолжал открыто исповедовать веру в Сына Божия и обличил императора в отступничестве от истинной веры. За это на его спине вырезали куски кожи, а затем жгли и кололи огненными прутьями в живот и плечи. Сперва мученик безропотно сносил истязания, но затем упал на землю, вознёс молитву Господу и словно уснул с умиротворённой улыбкой на лице. Произошло это 29 июня. Однако в честь праздника святых Петра и Павла память о нём перенесли на 22 марта (по старому стилю).

Народные названия праздника — Тёплый, Парник, Капельник, Солнечник — связаны с тёплой солнечной погодой, которая обычно наступает в этот день. На Василия Тёплого женщины пекут небольшие пшеничные хлебцы в виде диска, символизирующие небесное светило. С них полагается начинать любую трапезу в праздничный день. Не случайно и другое название торжества — День Василия-солнечника. Солнцу в этот день уделяют большое внимание, по нему гадают о будущем урожае.

Приметы на 4 апреля:

На Василия Тёплого 4 апреля принято печь небольшие пшеничные хлебцы в виде диска, символизирующие солнце. Фото © Freepik

Если на заре вокруг солнца краснеют круги, значит, год порадует урожайностью.

В небе плывут синие облака — жди тёплую погоду, но с осадками.

Муравейник оттаивает с севера — к долгому и тёплому лету.

В этот день смотрели, где больше капает вода и текут ручьи. В этом месте новые постройки не возводили, считалось, что они будут непрочными.

Именины 4 апреля отмечают:

Ефим

Василий

Таисия

Дарья

Василиса

Аполлинария

Аглая.

Авторы Андрей Соколов