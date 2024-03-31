День ангела в середине весны: кто отмечает именины в апреле 2024

Православный месяцеслов с полным перечнем почитаемых святых по дням месяца: узнайте, как лучше назвать ребёнка, родившегося в апреле 2024 года, и когда в этом месяце празднуют именины ваши родственники и знакомые.

Согласно церковному календарю, в апреле 2024 года празднуются дни ангела для 101 имени. Даты православных именин можно использовать при выборе имени для мальчика или девочки, рождённых в этом месяце. Для этого используют святцы, также известные как месяцеслов, — полный перечень святых и великомучеников, почитаемых Православной церковью. Надо лишь учитывать, что именинами считается день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Если родители называют ребёнка именем, отсутствующим в месяцеслове, при таинстве крещения ему всё равно присвоят имя православного святого, день памяти которого приходится на эту дату. Оно будет отличаться от указанного в паспорте, это допускается церковными канонами.