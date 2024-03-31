День ангела в середине весны: кто отмечает именины в апреле 2024
Православный месяцеслов с полным перечнем почитаемых святых по дням месяца: узнайте, как лучше назвать ребёнка, родившегося в апреле 2024 года, и когда в этом месяце празднуют именины ваши родственники и знакомые.
Именины в апреле 2024: как назвать ребёнка, родившегося в апреле. Обложка © lookstudio / Freepik
Согласно церковному календарю, в апреле 2024 года празднуются дни ангела для 101 имени. Даты православных именин можно использовать при выборе имени для мальчика или девочки, рождённых в этом месяце. Для этого используют святцы, также известные как месяцеслов, — полный перечень святых и великомучеников, почитаемых Православной церковью. Надо лишь учитывать, что именинами считается день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Если родители называют ребёнка именем, отсутствующим в месяцеслове, при таинстве крещения ему всё равно присвоят имя православного святого, день памяти которого приходится на эту дату. Оно будет отличаться от указанного в паспорте, это допускается церковными канонами.
Именины в апреле 2024 года отмечают:
- 1 апреля: Дмитрий, Иван, Иннокентий, Ян, Дарья, Илария, Матрёна, София;
- 2 апреля: Василий, Виктор, Герман, Иван, Максим, Мирон, Никита, Севастьян, Сергей, Ян, Александра, Клавдия, Мария, Матрёна, Прасковья, Светлана, Ульяна, Фотиния, Юлиана;
- 3 апреля: Владимир, Вольдемар, Кирилл, Серафим, Фома, Яков;
- 4 апреля: Василий, Ефим, Аглая, Аполлинария, Василиса, Дарья, Таисия;
- 5 апреля: Алексей, Василий, Георгий, Егор, Илья, Лука, Макар, Сергей, Степан, Анастасия, Варвара, Лидия, Пелагея;
- 6 апреля: Владимир, Вольдемар, Захар, Мартин, Пётр, Степан, Яков;
- 7 апреля: Савва, Тихон;
- 8 апреля: Василий, Гавриил, Ибрагим, Степан, Алла, Анна, Лариса, Прасковья;
- 9 апреля: Александр, Иван, Макар, Павел, Эммануил, Ян, Матрёна;
- 10 апреля: Василий, Иван, Илларион, Илья, Николай, Савва, Степан, Ян;
- 11 апреля: Иван, Кирилл, Марк, Михаил, Остап, Потап, Филипп, Ян;
- 12 апреля: Захар, Иван, Савва, Ян;
- 13 апреля: Акакий, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф, Яков, Ян, Анна;
- 14 апреля: Ефим, Ибрагим, Иван, Макар, Сергей, Ян, Мария;
- 15 апреля: Георгий, Григорий, Егор, Ефим, Савва;
- 16 апреля: Никита;
- 17 апреля: Адриан, Вениамин, Георгий, Егор, Иван, Иосиф, Никита, Николай, Теодор, Фёдор, Фома, Яков, Ян, Мария;
- 18 апреля: Алексей, Георгий, Егор, Марк, Николай, Платон, Семён;
- 19 апреля: Григорий, Еремей, Иван, Павел, Прохор, Севастьян, Яков, Ян;
- 20 апреля: Аркадий, Георгий, Даниил, Егор, Пётр, Акилина, Евдокия;
- 21 апреля: Иван, Лука, Родион, Сергей, Яков, Ян;
- 22 апреля: Вадим, Гавриил;
- 23 апреля: Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Теодор, Фёдор, Яков;
- 24 апреля: Ефим, Иван, Николай, Пётр, Харитон, Яков, Ян;
- 25 апреля: Акакий, Василий, Давид, Иван, Сергей, Ян, Мария, Марта, Марфа;
- 26 апреля: Георгий, Дмитрий, Егор, Марта, Марфа;
- 27 апреля: Азат, Александр, Антон, Валентин, Иван, Мартин, Остап, Ян;
- 28 апреля: Александр, Андрей, Аристарх, Виктор, Леонид, Лукьян, Мстислав, Савва, Севастьян, Теодор, Трофим, Фёдор, Яков, Анастасия, Василиса;
- 29 апреля: Леонид, Михаил, Павел, Тимофей, Арина, Василиса, Галина, Ирина, Ника;
- 30 апреля: Адриан, Азат, Акакий, Александр, Иван, Михаил, Потап, Семён, Теодор, Фёдор, Фома, Ян.
Популярные имена для девочек на апрель 2024:
Анастасия, Алла, Василиса, София, Галина, Дарья, Ева, Ирина, Мина, Клавдия, Лидия, Лариса, Мария, Варвара, Татьяна, Ника, Прасковья, Сусанна, Арина, Феодосия, Светлана, Тамара, Соня, Федора, Анфиса.
Популярные имена для мальчиков на апрель 2024:
Николай, Антип, Вадим, Василий, Кирилл, Леонид, Антон, Платон, Георгий, Давид, Даниил, Ефим, Егор, Иван, Захар, Иннокентий, Максим, Мстислав, Мартин, Пётр, Родион, Владимир, Самсон, Назар, Степан, Адриан.