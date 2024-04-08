Международный день Будды, Международный день фэншуй, Гавриил-благовест: Праздники и приметы 8 апреля Государственных праздников 8 апреля в России нет. Поздравляем буддистов, постигаем тайны фэншуй, сажаем томат, капусту и фасоль в День Гавриила-благовестника. 7 апреля, 21:00 Какие сегодня, 8 апреля, праздники в России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Международный день Будды

Дата в 2024 году: 8 апреля, понедельник.

Другие названия: День рождения Будды, Будда Джаянти, Будда Пурнима.

Религиозный праздник.

8 апреля приверженцы одного из древнейших в мире вероучений, живущие в Индии, Таиланде, Непале, Южной Корее, Шри-Ланке, России и других странах, отмечают Международный день Будды (International Buddhist Day). Праздник был учреждён в 2014 году на Международном саммите лидеров буддизма, который прошёл под предводительством почётного представителя Его Святейшества далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ Тэло Тулку Ринпоче. На встрече верховных лидеров было принято коммюнике о единстве всех людей, проповедующих учение "пробуждённого из рода Шакья".

8 апреля отмечается День рождения Будды. Фото © Freepik

Праздник учреждён в ознаменование рождения принца Сиддхартхи Гаутамы, который стал Гаутамой Буддой и основал буддизм. Согласно буддийской традиции и археологам, Гаутама Будда, живший около 563–483 гг. до н.э., родился в Лумбини в Непале. Произошло это в прекрасном, полном разнообразных цветов саду царского дворца. Хотя точная дата рождения Сиддхартхи Гаутамы неизвестна, 8 апреля выпадает на сезон завораживающего цветения вишни, и поэтому этот день прекрасно подходит для большого буддийского празднования.

Международный день фэншуй

Дата в 2024 году: 8 апреля, понедельник.

Неформальный международный праздник.

Фэншуй — древняя даосская практика, возраст которой насчитывает более 3500 лет. "Фэн" переводится как "ветры", а "шуй" — потоки. Основа этой практики — сохранение баланса при обмене энергией между человеком и природой, а цель — научить человека жить в гармонии с окружающим миром.

В последние десятилетия даосская практика символического освоения пространства стала настоящим модным трендом. Люди в разных странах возводят дома и расставляют мебель внутри согласно её правилам. Хотя немногие понимают, что речь идёт не о простых принципах оформления интерьера, а о глубокой философской системе. С целью её популяризации и был учреждён Международный день фэншуй (International Feng Shui Awareness Day).

Гавриил Благовест

Дата в 2024 году: 8 апреля, понедельник.

Другие названия: День архангела Гавриила; День Гавриила Благовестника; Гавриил; Благовестник.

Церковное название: Собор архангела Гавриила.

Значение: прославление архангела Гавриила.

Христианская церковь 8 апреля празднует Собор архангела Гавриила. Фото © Imghub.ru

Народный праздник Гавриил Благовест отмечается 8 апреля (по старому стилю — 26 марта). Христианская церковь в этот день празднует Собор архангела Гавриила.

"Собор" означает "собрание". Православные христиане собираются, чтобы прославить архангела Гавриила, чьё имя значит "крепость Божия".

Архангел Гавриил часто являлся людям и приносил им благие вести. Он воодушевлял пророка Моисея во время написания Бытия, открыл пророку Даниилу будущее иудейского народа, предстал перед святой Анной и сообщил ей, что её дочь станет матерью Спасителя человечества.

Архангел Гавриил был рядом с Марией на протяжении всей её земной жизни. Он явился ей, когда она вошла в храм Иерусалима, рассказал священнику Захарии о рождении Иоанна Крестителя, во сне пришёл к Иосифу и открыл ему тайну прихода Мессии. Гавриил предупредил Иосифа о планах Ирода и наказал ему скрыться с женой и сыном в Египте.

Архангел Гавриил поддерживал Иисуса во время его молитвы в саду Гефсиманском, а после воскресения возвестил о нём женщинам, которые пришли помазать тело Христа миром.

За неоднократное явление людям с добрыми известиями народ окрестил архангела Гавриила Благовестником. 8 апреля принято обращаться к архангелу с просьбой избавиться от простудного недуга и лихорадки. Считается, что молитва в этот день способна оградить не только от физических болезней, но и от душевных сомнений.

8 апреля принято обращаться к архангелу с просьбой избавиться от простудного недуга и лихорадки. Фото © Freepik

Во многих регионах в день народного праздника принято начинать сажать томат, капусту, фасоль и бахчевые культуры. А вот любое прядение нужно закончить на Гавриила. Спрядённая нить после этого дня считается некачественной.

Природные приметы на 8 апреля:

Белое ясное солнце на заре означает, что снега больше не будет.

Если к этому дню снег с крыш ещё не сошёл, то пролежит ещё месяц.

Если случился заморозок — весна затянется и будет холодной.

В какой стороне вечером звёзды ярче, с той поутру подует ветер.

Черёмуха распустила цвет — можно сажать ранний картофель.

Зацвела верба — пришла пора доставать из омшаника ульи.

Именины 8 апреля отмечают:

Степан

Ибрагим

Гавриил

Василий

Прасковья

Лариса

Анна

Алла.

Авторы Андрей Соколов