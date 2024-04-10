Ураза-байрам, День брата и сестры, Иларион – выверни оглобли: Праздники и приметы 10 апреля Государственных праздников 10 апреля в России не отмечается. Поздравляем мусульман с окончанием поста, чествуем братьев и сестёр, завариваем чай из мать-и-мачехи в День Илариона. 9 апреля, 21:00 В этом году Ураза-байрам наступит в ночь на 10 апреля — со вторника на среду. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Ураза-байрам — окончание месяца Рамадан

Дата в 2024 году: 10 апреля, среда.

Другие названия: Ид аль-Фитр; Праздник разговения.

Религиозный праздник.

Ураза-байрам в 2024-м выпадает на 10 апреля (среда), хотя отмечать праздник начинают с вечера предыдущего дня, то есть 9 апреля (вторник). В России региональные власти наделены правом самостоятельно вводить выходной во время религиозных праздников. Так, 10 апреля 2024 года объявлен выходным днём в Татарстане, Башкирии, Чечне, Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Адыгее и Республике Крым.

Ид аль-Фитр — один из двух главных праздников в исламском календаре. Он отмечает завершение поста в Рамадан. Традиция празднования восходит к временам пророка Мухаммеда и берёт своё начало в 624 году нашей эры. Для мусульманина этот праздник даже более долгожданный, чем его собственный день рождения. Он возвещает о том, что человек выдержал трудное испытание постом во имя Бога.

Праздник разговения — второе по значимости мусульманское торжество после Курбан-байрама, праздника жертвоприношения, который приходится на последний день паломничества в Мекку.

День брата и сестры

Дата в 2024 году: 10 апреля, среда.

Международный праздник, в России официального статуса не имеет.

Во многих странах мира ежегодно 10 апреля отмечается День брата и сестры. Брат и сестра — это самые близкие родственники после родителей. От того, насколько тёплые отношения между ними, во многом зависит их жизнь. В честь этих людей и был создан праздник.

10 апреля не забудьте поздравить брата или сестрёнку. Вы — счастливчик, если у вас они есть. Фото © Freepik / prostooleh

Впервые торжество состоялось в Индии. В этой стране праздник отмечается на национальном уровне. В России День брата и сестры — неофициальная дата, но с каждым годом популярность его растёт. Этот праздник — отличный повод вспомнить, что у многих на Земле есть близкая родственная душа. Он несёт в себе добро, любовь, заботу и понимание, учит уважению к близким и родным.

Иларион – выверни оглобли

Дата в 2024 году: 10 апреля, среда.

Другие названия: Илларион; День Иллариона; День Лариона; Ларивон; мать-и-мачеха.

Церковное название: преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского.

Значение: почтение памяти святого Илариона Нового.

Народный праздник Иларион – выверни оглобли отмечается 10 апреля (по старому стилю 28 марта). В православном церковном календаре это дата почтения памяти святого Илариона Нового, игумена Пеликитского.

10 апреля принято молиться святому Илариону Новому, игумену Пеликитскому. Фото © Azbyka

Святой Иларион жил в VIII веке. С юности посвятил жизнь служению Господу, многие годы провёл в затворничестве. Обладал способностью чудотворения, прозорливости, исцеления и изгнания бесов. За праведность и безгрешность Церковь назначила его настоятелем Пеликитской обители недалеко от пролива Дарданеллы.

В 754 году монастырь подвергся нападению полководца Лаханодракона, преследовавшего иконопоклонников. Церковь была разгромлена, часть монахов направлена на казнь в Эфес. Остальных подвергли жестоким мучениям, которые Иларион не перенёс. После себя святой оставил духовное наследие — наставления о духовной жизни.

Своё название "выверни оглобли" народный праздник получил за то, что к этому дню обычно устанавливается тёплая погода, снега больше не ждут и наступает пора убирать сани. Для этого их освобождают от оглобель. В этот день принято чистить искусственные водоёмы, с которых уже сошёл лед. Только надо обязательно перекреститься, чтобы водяной не утащил на дно.

10 апреля заваривают лекарственный чай с мать-и-мачехой. Считается, что данное растение покровительствует сиротам, помогает побороть одиночество, поддерживает и согревает. Бутоны мать-и-мачехи в это время уже раскрываются, и, как только это происходит, теряет свою волшебную силу "Степанов венок", который собирали в середине августа.

10 апреля заваривают лекарственный чай с мать-и-мачехой. Фото © Pxhere

Природные приметы на 10 апреля:

Слышатся глухие и продолжительные раскаты грома — вскоре зарядят продолжительные дожди.

Дождь в этот день предвещает урожайный год.

Если на Илариона туманное утро и иней, то хорошо уродятся овощи, фрукты и злаки.

Если сороки сидят на верхах деревьев, морозов больше не жди.

Чибис вечером летает низко и кричит — будет сухое лето.

Чайки летают над домами — на реке скоро сойдёт лед.

Именины 10 апреля отмечают:

Ян

Степан

Савва

Николай

Илья

Илларион

Иван

Василий.

Авторы Андрей Соколов