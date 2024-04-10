10 питомцев, которых так "удачно" сфотографировали, что вы заплачете от смеха

"Стив состроил мне странную рожицу", — Temporary_Economy.

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"На нашем балконе сегодня приземлилась птица..." — airbud3000.

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"Моя чудаковатая собака и её новый фрисби. Кажется, она теперь не видит, но ей всё нравится", — Пользователь Reddit.

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"Пёсель очень любит снег, но в наших краях это редкость. Она... прекрасна в своём восторге, когда это всё-таки происходит", — nakachiri.

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"Он ест всё подряд", — HarryTheWinner.

Фото © Reddit / HarryTheWinner

"Собакен ради абрикосов готов на всё", — wowsersitburns.

Фото © Reddit / wowsersitburns

"Перед вами собака моего друга — Изабель. Она украла все наши булочки для сэндвичей", — SpoopySpagooter.

Фото © Reddit / SpoopySpagooter

"Никаких мыслей, только гибкий нос", — Jon_4.

Фото © Reddit / Jon_4

"Фрэнки никогда не понимает, в чём прикол", — Charivari8.

Фото © Reddit / Charivari8

"Я всегда говорю ей прятать язык обратно в рот, но она никогда не слушается..." — rudyruthcalle.