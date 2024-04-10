10 питомцев, которых так "удачно" сфотографировали, что вы заплачете от смеха
Оказывается, нефотогеничными могут быть и те самые "идеальные" кошечки и собачки. Life.ru собрал 10 кадров с домашними животными, которые точно поднимут вам настроение. Ведь теперь можно не комплексовать, что только вы неудачно выходите на снимках.
"Стив состроил мне странную рожицу", — Temporary_Economy.
Фото © Reddit / Temporary_Economy
"На нашем балконе сегодня приземлилась птица..." — airbud3000.
Фото © Reddit / airbud3000
"Моя чудаковатая собака и её новый фрисби. Кажется, она теперь не видит, но ей всё нравится", — Пользователь Reddit.
Фото © Reddit / Пользователь Reddit
"Пёсель очень любит снег, но в наших краях это редкость. Она... прекрасна в своём восторге, когда это всё-таки происходит", — nakachiri.
Фото © Reddit / nakachiri
"Он ест всё подряд", — HarryTheWinner.
Фото © Reddit / HarryTheWinner
"Собакен ради абрикосов готов на всё", — wowsersitburns.
Фото © Reddit / wowsersitburns
"Перед вами собака моего друга — Изабель. Она украла все наши булочки для сэндвичей", — SpoopySpagooter.
Фото © Reddit / SpoopySpagooter
"Никаких мыслей, только гибкий нос", — Jon_4.
Фото © Reddit / Jon_4
"Фрэнки никогда не понимает, в чём прикол", — Charivari8.
Фото © Reddit / Charivari8
"Я всегда говорю ей прятать язык обратно в рот, но она никогда не слушается..." — rudyruthcalle.
Фото © Reddit / rudyruthcalle
© Reddit / HarryTheWinner, rudyruthcalle