Тысячи мусульман совершили коллективный намаз в мечетях Москвы в честь Ураза-байрама
В московских мечетях прошла праздничная молитва на Ураза-байрам
Праздничная молитва по случаю наступления мусульманского праздника Ураза-байрам началась утром в мечетях Москвы. Больше всего верующих традиционно собралось в Московской соборной мечети, рассказал корреспондент Life.ru с места событий.
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Перед коллективным намазом с праздничной проповедью к собравшимся обратился председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин. Молельный зал и вся прилегающая территория к комплексу во время молитвы были заполнены верующими, которые начали занимать свои места в мечети с самого раннего утра.
Совершены праздничные молитвы были также в Исторической мечети на Большой Татарской улице и в Мемориальной мечети на Поклонной горе. Коллективный намаз по случаю Ураза-байрама проводится также на специально выделенных площадках в Сокольниках и Печатниках.
К слову, Life.ru пообщался с муфтием Рушаном Аббясовым и узнал, как восполнить пропущенные во время Рамадана дни уразы, в чём смысл праздника Ураза-байрам и что верующие готовят в этот день.
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