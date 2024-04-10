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10 апреля, 05:40

Тысячи мусульман совершили коллективный намаз в мечетях Москвы в честь Ураза-байрама

В московских мечетях прошла праздничная молитва на Ураза-байрам

Праздничная молитва по случаю наступления мусульманского праздника Ураза-байрам началась утром в мечетях Москвы. Больше всего верующих традиционно собралось в Московской соборной мечети, рассказал корреспондент Life.ru с места событий.

Видео © Life.ru

Перед коллективным намазом с праздничной проповедью к собравшимся обратился председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин. Молельный зал и вся прилегающая территория к комплексу во время молитвы были заполнены верующими, которые начали занимать свои места в мечети с самого раннего утра.

Совершены праздничные молитвы были также в Исторической мечети на Большой Татарской улице и в Мемориальной мечети на Поклонной горе. Коллективный намаз по случаю Ураза-байрама проводится также на специально выделенных площадках в Сокольниках и Печатниках.

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К слову, Life.ru пообщался с муфтием Рушаном Аббясовым и узнал, как восполнить пропущенные во время Рамадана дни уразы, в чём смысл праздника Ураза-байрам и что верующие готовят в этот день.

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Life.ru

Андрей Бражников
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