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10 апреля, 04:42

Работники сибирского аэропорта случайно разбили два вертолёта за неделю

Два вертолёта за неделю повредили в одном и том же аэропорту в Красноярском крае

В аэропорту Игарка Красноярского края неаккуратные работники случайно разбили два вертолёта за неделю. Как узнал телеграм-канал SHOT, у них повреждена хвостовая часть.

Первый инцидент произошёл в конце марта, когда Ми-8 собирался вылетать в вахтовый посёлок Ванкор. Во время погрузки один из работников не совладал с тяжёлой тележкой и влетел прямиком в хвост воздушного судна.

Спустя неделю, досталось и второму вертолёту. Во время буксировки оператор не справился с управлением и разбил хвостовую часть Ми-8 о стену. Теперь борт ожидает ремонта, а Росавиация и транспортная прокуратура проводят проверки.

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Ранее вертолёту Ми-8 из-за технической неисправности пришлось совершить вынужденную посадку в Хабаровском крае. На борту Ми-8 находились 25 человек, они не пострадали. Повреждений у самого воздушного судна также не зафиксировано.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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