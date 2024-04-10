Работники сибирского аэропорта случайно разбили два вертолёта за неделю

В аэропорту Игарка Красноярского края неаккуратные работники случайно разбили два вертолёта за неделю. Как узнал телеграм-канал SHOT, у них повреждена хвостовая часть.

Первый инцидент произошёл в конце марта, когда Ми-8 собирался вылетать в вахтовый посёлок Ванкор. Во время погрузки один из работников не совладал с тяжёлой тележкой и влетел прямиком в хвост воздушного судна.

Спустя неделю, досталось и второму вертолёту. Во время буксировки оператор не справился с управлением и разбил хвостовую часть Ми-8 о стену. Теперь борт ожидает ремонта, а Росавиация и транспортная прокуратура проводят проверки.