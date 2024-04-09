Вертолёт Ми-8 вынужденно сел на косе реки в Хабаровском крае

Известно, что днём 9 апреля вертолёт, следовавший из рабочего посёлка Охотск-2 до посадочной площадки месторождения "Светлое", совершил вынужденную посадку на косе реки Ульи. Причина — техническая неисправность. По данным региональной прокуратуры, на борту Ми-8 находились 25 человек, они не пострадали. Повреждений у самого воздушного судна, к слову, также не зафиксировано. Обстоятельства аварийной посадки сейчас выясняются, по факту инцидента следователи начали проверку.