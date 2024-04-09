Вертолёт Ми-8 вынужденно сел на косе реки в Хабаровском крае
Вертолёт Ми-8 с 25 пассажирами совершил аварийную посадку в Хабаровском крае
Вертолёту Ми-8 из-за технической неисправности пришлось совершить вынужденную посадку в Хабаровском крае. Подробности инцидента сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.
Известно, что днём 9 апреля вертолёт, следовавший из рабочего посёлка Охотск-2 до посадочной площадки месторождения "Светлое", совершил вынужденную посадку на косе реки Ульи. Причина — техническая неисправность. По данным региональной прокуратуры, на борту Ми-8 находились 25 человек, они не пострадали. Повреждений у самого воздушного судна, к слову, также не зафиксировано. Обстоятельства аварийной посадки сейчас выясняются, по факту инцидента следователи начали проверку.
"Комсомольским-на-Амуре следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", — говорится в сообщении СК.
Ранее сообщалось, что самолёт Ан-24 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы после приземления в красноярском Светлогорске. На борту находилось 15 пассажиров, в том числе двое детей. Никто не пострадал. Прокуратура начала проверку.
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