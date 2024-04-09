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9 апреля, 09:36

Чайка попала в двигатель "Суперджета" во время посадки в Сочи

Sukhoi Superjet 100. Обложка © Uacrussia.ru

Sukhoi Superjet 100. Обложка © Uacrussia.ru

Чайка попала в двигатель пассажирского самолёта Sukhoi Superjet 100, выполнявшего рейс из Стамбула в Сочи. По данным SHOT, лайнер уже заходил на посадку, когда на высоте 2,8 километра пилоты услышали странный звук.

Несмотря на это, борт благополучно приземлился. На борту находилось 83 пассажира.

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Ранее пассажирский Ан-24 авиакомпании "Красавиа" выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы после приземления в красноярском Светлогорске. На борту находилось 15 пассажиров, в том числе двое детей. Никто не пострадал. Прокуратура начала проверку.

Матвей Константинов
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