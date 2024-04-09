Чайка попала в двигатель "Суперджета" во время посадки в Сочи
Sukhoi Superjet 100. Обложка © Uacrussia.ru
Чайка попала в двигатель пассажирского самолёта Sukhoi Superjet 100, выполнявшего рейс из Стамбула в Сочи. По данным SHOT, лайнер уже заходил на посадку, когда на высоте 2,8 километра пилоты услышали странный звук.
Несмотря на это, борт благополучно приземлился. На борту находилось 83 пассажира.
Ранее пассажирский Ан-24 авиакомпании "Красавиа" выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы после приземления в красноярском Светлогорске. На борту находилось 15 пассажиров, в том числе двое детей. Никто не пострадал. Прокуратура начала проверку.