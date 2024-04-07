Летевший в Орск из Москвы самолёт штатно сел в аэропорту назначения
ТАСС: Рейс Москва — Орск развернулся в небе, но затем сел в аэропорту назначения
Самолёт авиакомпании "Аэрофлот", который следовал рейсом Москва — Орск, штатно сел в аэропорту назначения. Об этом рассказал один из пассажиров лайнера.
"Самолёт сел в Орске", — приводит ТАСС слова пассажира.
Напомним, ранее сообщалось, что 7 апреля летевший из Москвы в Орск самолёт развернулся в небе. Авиалайнер собирался лететь в сторону Тольятти. О причинах такого решения не сообщалось. В Орске 5 апреля под давлением талых вод прорвало дамбу, на следующий день власти зафиксировали ещё одну пробоину. По словам главы региона Дениса Паслера, паводок стал самым сильным за историю Оренбургской области.
Обложка ©
Freepik / onlyyouqj