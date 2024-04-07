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7 апреля, 10:13

Самолёт, летевший из Москвы в Орск, развернулся в сторону Тольятти

Самолёт, летевший из Москвы в подтопленный Орск, развернулся в небе в сторону Тольятти. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оперативных службах.

"Самолёт "Аэрофлота" SU-1060 Москва — Орск развернулся и следует в Тольятти", — сказал собеседник агентства.

Почему экипаж принял такое решение, пока неясно.

Паводок в Оренбургской области отнесён к ЧС федерального характера
Паводок в Оренбургской области отнесён к ЧС федерального характера

Напомним, 5 апреля в Орске в результате накопления талых вод сразу в двух местах прорвало дамбу, а на следующий день власти зафиксировали ещё одну пробоину. По словам главы региона Дениса Паслера, паводок стал самым сильным за историю Оренбургской области. Известно минимум о 18 пострадавших, они заразились кишечными инфекциями. В зону эвакуации попадают всё новые улицы. Число подтопленных жилых домов в области уже увеличилось почти до 6,3 тысячи.

Обложка ©

Freepik / wirestock

Наталья Исакова
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