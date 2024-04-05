Самолёт рейса Пхукет – Сочи задымился на взлётно-посадочной полосе

Борт должен был вылететь в 15:00 по местному времени. Как рассказали пассажиры, после того как они уже зашли внутрь, задымило масло в двигателе. На место прибыли технические службы и начали сливать керосин, в результате чего дым ушёл в салон. В душном самолёте люди боролись с жарой самодельными веерами, температура достигла 45 градусов. В итоге всех пассажиров высадили, в настоящее время они ждут замены самолёта.