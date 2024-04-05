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5 апреля, 10:08

Самолёт рейса Пхукет – Сочи задымился на взлётно-посадочной полосе

Самолёт авиакомпании Azur Air ZF-4068, который должен был доставить пассажиров из Пхукета в Сочи, задымился на взлётно-посадочной полосе. Об этом сообщает Mash.

Самолёт рейса Пхукет – Сочи задымился на взлётно-посадочной полосе. Видео © Telegram / Mash

Борт должен был вылететь в 15:00 по местному времени. Как рассказали пассажиры, после того как они уже зашли внутрь, задымило масло в двигателе. На место прибыли технические службы и начали сливать керосин, в результате чего дым ушёл в салон. В душном самолёте люди боролись с жарой самодельными веерами, температура достигла 45 градусов. В итоге всех пассажиров высадили, в настоящее время они ждут замены самолёта.

Рейс Пхукет – Сочи задержали из-за задымления на борту. Фото © Flightradar24

Рейс Пхукет – Сочи задержали из-за задымления на борту. Фото © Flightradar24

Бортпроводник упал в обморок на рейсе из Петербурга в Красноярск
Бортпроводник упал в обморок на рейсе из Петербурга в Красноярск

Ранее Life.ru рассказывал о том, как российские туристы не могли вылететь из Хургады на протяжении более чем двенадцати часов, так как у самолёта сломался бортовой компьютер. Туроператор Coral Travel пока комментариев не давал. Туристам не были предложены ни гостиница, ни горячее питание, из еды каждому выдали только воду и булочку. Теперь пассажиры требуют компенсации за испорченное впечатление от отпуска.

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Telegram / Mash

Александра Мышляева
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