Самолёт рейса Пхукет – Сочи задымился на взлётно-посадочной полосе
Самолёт авиакомпании Azur Air ZF-4068, который должен был доставить пассажиров из Пхукета в Сочи, задымился на взлётно-посадочной полосе. Об этом сообщает Mash.
Самолёт рейса Пхукет – Сочи задымился на взлётно-посадочной полосе. Видео © Telegram / Mash
Борт должен был вылететь в 15:00 по местному времени. Как рассказали пассажиры, после того как они уже зашли внутрь, задымило масло в двигателе. На место прибыли технические службы и начали сливать керосин, в результате чего дым ушёл в салон. В душном самолёте люди боролись с жарой самодельными веерами, температура достигла 45 градусов. В итоге всех пассажиров высадили, в настоящее время они ждут замены самолёта.
Рейс Пхукет – Сочи задержали из-за задымления на борту. Фото © Flightradar24
Ранее Life.ru рассказывал о том, как российские туристы не могли вылететь из Хургады на протяжении более чем двенадцати часов, так как у самолёта сломался бортовой компьютер. Туроператор Coral Travel пока комментариев не давал. Туристам не были предложены ни гостиница, ни горячее питание, из еды каждому выдали только воду и булочку. Теперь пассажиры требуют компенсации за испорченное впечатление от отпуска.
Telegram / Mash