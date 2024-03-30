Россиянин требует компенсации за 15-часовое ожидание самолёта в аэропорту Хургады

Россиянин, застрявший в аэропорту Хургады на 15 часов, намерен подать жалобу на египетскую авиакомпанию AlMasria Universal Airlines, чтобы получить компенсацию за ужасные условия ожидания. В беседе с SHOT Владислав рассказал, что туристов не стали расселять в отели, а привели в старое, пыльное здание. Кроме того, покормили всех с огромной задержкой.

Российские туристы на 15 часов застряли в Хургаде из-за поломки самолёта. Видео © SHOT

Как рассказал Владислав, из Египта он возвращался с женой и двумя детьми. Ещё 28 марта они должны были вылететь, однако рейс отложили из-за поломки бортового компьютера. Сначала пассажиры сидели два часа в самолёте, затем их отвели в здание старого аэровокзала, где всё было в строительной пыли. На территорию аэропорта, где есть кафе и магазины, туристов не пускали.

Мужчина рассказал, что ждать рейс пришлось в ужасных условиях. После четырёх часов простоя им предложили булки с колбасой и сыром, которые почти никто не ел, а также воду. Только спустя 12 часов ожиданий пассажирам принесли горячее. Владислав отметил, что в туалете за это время ни разу не убрали, кроме того, людям приходилось там курить, поэтому в зале сильно пахло табаком.

Улететь домой российские туристы смогли только в 11 часов по местному времени. В итоге путь от Хургады до Шереметьево занял 26 часов. Владислав отметил, что такой "сюрприз" под конец отпуска его не устроил, поэтому он подаст на авиакомпанию претензию, чтобы добиться компенсации, а если не получится — обратится в суд.