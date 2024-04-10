"Дерево-фильтр": Эксперт по выживанию предупредил любителей берёзового сока об опасности

При сборе берёзового сока нужно обратить внимание на ствол дерева: он должен быть без грибка, плесени, с цельной и плотной корой. Об этом рассказал специалист по безопасности человека в природной среде, эксперт по экипировке, охотник и путешественник Михаил Ярин. Собирать нектар лучше в солнечную погоду, так как ночью или в ненастье сокодвижение замедляется.

"Я делаю так: беру маленькое сверло, миллиметров пять, сверлю дырочку [в стволе дерева], в неё вставляю трубку. И сок бежит по ней в бутылку. Собрал бутылку сока, замазал потом эту дырку, чтобы не сочилась. И далее она сама зарастёт", — поделился эксперт своим опытом с телеканалом "360".

Нужно помнить, что "берёза — это дерево-фильтр", поэтому лучше не выбирать болотистые места с тиной или грязной водой. Однако не во всех местах разрешён сбор берёзового сока. Например, в Москве на озеленённых и природных территориях это запрещено, а в Подмосковье допускается, но тоже не везде: под запретом остаются заповедные и охраняемые государством территории.

Любители берёзового "нектара" — самые счастливые и здоровые люди, потому что он является мощным антиоксидантным средством. В нём содержится калий, кальций, магний, марганец, железо, а сам нектар богат флавоноидами и фенольными соединениями. Однако не всё так просто: берёзовый сок имеет и свои противопоказания. Например, людям с сахарным диабетом или с патологиями желудочно-кишечного тракта он противопоказан.