"Дерево-фильтр": Эксперт по выживанию предупредил любителей берёзового сока об опасности
Охотник Ярин: Внимательно осмотрите ствол берёзы, прежде чем собирать сок
При сборе берёзового сока нужно обратить внимание на ствол дерева: он должен быть без грибка, плесени, с цельной и плотной корой. Об этом рассказал специалист по безопасности человека в природной среде, эксперт по экипировке, охотник и путешественник Михаил Ярин. Собирать нектар лучше в солнечную погоду, так как ночью или в ненастье сокодвижение замедляется.
"Я делаю так: беру маленькое сверло, миллиметров пять, сверлю дырочку [в стволе дерева], в неё вставляю трубку. И сок бежит по ней в бутылку. Собрал бутылку сока, замазал потом эту дырку, чтобы не сочилась. И далее она сама зарастёт", — поделился эксперт своим опытом с телеканалом "360".
Нужно помнить, что "берёза — это дерево-фильтр", поэтому лучше не выбирать болотистые места с тиной или грязной водой. Однако не во всех местах разрешён сбор берёзового сока. Например, в Москве на озеленённых и природных территориях это запрещено, а в Подмосковье допускается, но тоже не везде: под запретом остаются заповедные и охраняемые государством территории.
Любители берёзового "нектара" — самые счастливые и здоровые люди, потому что он является мощным антиоксидантным средством. В нём содержится калий, кальций, магний, марганец, железо, а сам нектар богат флавоноидами и фенольными соединениями. Однако не всё так просто: берёзовый сок имеет и свои противопоказания. Например, людям с сахарным диабетом или с патологиями желудочно-кишечного тракта он противопоказан.
Ранее Лайф писал, что в Германии житель Лейпцига изобрёл пиво на берёзовом соке. Из набранных 130 литров берёзовой воды получилось 600 литров пива крепостью 6,5%. При приготовлении были также использованы шампанские дрожжи, хмель и солод.
Unsplash / John Price