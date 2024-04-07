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7 апреля, 04:18

В Германии создали пиво на основе берёзового сока

Bild am Sonntag: Житель Лейпцига изобрёл пиво на берёзовом соке

Неожиданный сорт пива — на берёзовом соке — придумали в Германии. Изобретатель Себастьян Рикер, проживающий в Лейпциге, назвал напиток Birkenzauber, то есть "Берёзовая магия". Об этом сообщило издание Bild am Sonntag.

Нынешней весной в поиске вдохновения 32-летний пивовар оказался в саксонском лесу. Там его и посетила идея ввести в рецептуру столь необычный ингредиент. Из набранных 130 литров берёзовой воды получилось 600 литров пива крепостью 6,5%.

При приготовлении были также использованы шампанские дрожжи, хмель и солод. Уже в апреле любители пенного смогут попробовать новый специальный сорт.

"На вкус он слегка сладковатый, с нотками крыжовника, винограда и цитрусовых. Идеальный аперитив в сезон спаржи", — похвалился мастер.

Эксперт считает, что подорожание пива не ударит по продажам
Эксперт считает, что подорожание пива не ударит по продажам

Ранее Life.ru писал, что порядок употребления спиртных напитков не влияет на тяжесть похмелья. Немецкие учёные поили студентов-добровольцев пивом, вином и крепким алкоголем и пришли к выводу, что похмельный синдром появляется в любом случае, если выпить больше положенной нормы.

Обложка ©

Unsplash / Marco Meyer

Лариса Сафронова
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