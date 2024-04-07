В Германии создали пиво на основе берёзового сока

Неожиданный сорт пива — на берёзовом соке — придумали в Германии. Изобретатель Себастьян Рикер, проживающий в Лейпциге, назвал напиток Birkenzauber, то есть "Берёзовая магия". Об этом сообщило издание Bild am Sonntag.

Нынешней весной в поиске вдохновения 32-летний пивовар оказался в саксонском лесу. Там его и посетила идея ввести в рецептуру столь необычный ингредиент. Из набранных 130 литров берёзовой воды получилось 600 литров пива крепостью 6,5%.

При приготовлении были также использованы шампанские дрожжи, хмель и солод. Уже в апреле любители пенного смогут попробовать новый специальный сорт.

"На вкус он слегка сладковатый, с нотками крыжовника, винограда и цитрусовых. Идеальный аперитив в сезон спаржи", — похвалился мастер.