Эксперт считает, что подорожание пива не ударит по продажам
Эксперт Дробиз: Подорожание пива на 10% не отразится на продажах
Повышение цен на пиво не спровоцирует рост подделок и не приведёт к сокращению потребления напитка, ведь каждый житель страны всё ещё сможет себе его позволить, рассказал в интервью НСН директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.
"Повышение отпускной цены на 8–15% не означает, что розничные цены поднимутся на подобный диапазон. В рознице жесточайшая конкуренция между торговыми марками пива, на сегодняшний день битва идёт за копейки. В среднем бутылка российского пива стоит 50 рублей, при подорожании на 10% в рознице цена составит 55 рублей. Никакого влияния на объём продаж это не окажет", — пояснил Дробиз.
По его словам, 80% алкогольного рынка в стране — это пиво. К тому же сегмент практически целиком представлен отечественными производителями: лишь 4% привозится из-за рубежа.
Также россиян предупредили, что с 1 апреля 2024 года физические лица больше не смогут ввозить новые автомобили без дополнительных уплат. После вступления в силу новых правил машины подорожают примерно на 30%. Это связано с тем, что в конечную стоимость автомобиля будут включены все платежи: таможенный, акциз, НДС.
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