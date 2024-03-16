Эксперт считает, что подорожание пива не ударит по продажам

Повышение цен на пиво не спровоцирует рост подделок и не приведёт к сокращению потребления напитка, ведь каждый житель страны всё ещё сможет себе его позволить, рассказал в интервью НСН директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

"Повышение отпускной цены на 8–15% не означает, что розничные цены поднимутся на подобный диапазон. В рознице жесточайшая конкуренция между торговыми марками пива, на сегодняшний день битва идёт за копейки. В среднем бутылка российского пива стоит 50 рублей, при подорожании на 10% в рознице цена составит 55 рублей. Никакого влияния на объём продаж это не окажет", — пояснил Дробиз.

По его словам, 80% алкогольного рынка в стране — это пиво. К тому же сегмент практически целиком представлен отечественными производителями: лишь 4% привозится из-за рубежа.