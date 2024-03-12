Россиян предупредили о росте цен на автомобили с 1 апреля на 30%

С 1 апреля 2024 года физические лица больше не смогут ввозить новые автомобили без дополнительных уплат. По мнению опрошенных РИА "ФедералПресс" экспертов, после вступления в силу новых правил машины подорожают примерно на 30%. Это связано с тем, что в конечную стоимость автомобиля будут включены все платежи — таможенный, акциз, НДС.

Автомобили сейчас можно приобрести по доступной цене по причине того, что у частных продавцов и автосалонов есть возможность ввоза в Россию, но с 1-го числа следующего месяца купить машину можно будет только у тех продавцов, которым удалось закрыть все таможенные платежи.

Несмотря на нынешние условия, приобрести автомобиль по выгодной цене можно, если это сделать через официальных дилеров. Стоит отметить, что прежде всего это коснётся тех брендов, которых официально нет в России. Кроссовер Li 9, который в Китае стоит около пяти миллионов рублей, в нашей стране стоит семь миллионов. Если ещё учитывать обязательные сборы и перепрошивку программ для работы, то автомобиль выйдет в размере 7,8 миллиона рублей.