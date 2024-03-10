Названо три самых надёжных российских автомобиля
Эксперт Житнухин назвал Lada Granta Cross самым надёжным отечественным авто
Автоэксперт Евгений Житнухин рассказал о самых надёжных российских машинах на сегодняшний день. Так, среди отечественного автопрома специалист в первую очередь выделил Lada Granta Cross.
По его словам, эта модель отличается от базовой версии наличием обвесов из устойчивого к повреждениям пластика, увеличенным дорожным просветом и более широкими шинами, которые не боятся бездорожья. Эти особенности делают днище авто менее подверженным коррозии и снижают нагрузку на амортизаторы. Вместе с тем Житнухин отметил внедорожник Niva Travel в качестве примера неприхотливого и надёжного автомобиля. При многочисленных плюсах, включая недорогой ремонт и запчасти, у машины есть единственный минус — высокий расход топлива. Замыкает тройку самых надёжных российских моделей Lada Vesta.
"Успех модели обеспечили повышенный уровень безопасности для водителя и пассажиров, а также дополнительные опции комфорта: ABS, EBD, BAS, фронтальные подушки безопасности, электропривод и обогрев зеркал, передние и задние электростеклоподъёмники", — отметил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh в беседе с "Российской газетой".
А ранее Life.ru сообщал, что АвтоВАЗ выпустил тестовую партию новых Lada Iskra на предприятии в Тольятти. Помимо того, в Ижевске начали работать над производством опытной партии Lada Largus. Компания планирует выпустить порядка 80 моделей до мая 2024 года.
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