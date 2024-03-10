Названо три самых надёжных российских автомобиля

По его словам, эта модель отличается от базовой версии наличием обвесов из устойчивого к повреждениям пластика, увеличенным дорожным просветом и более широкими шинами, которые не боятся бездорожья. Эти особенности делают днище авто менее подверженным коррозии и снижают нагрузку на амортизаторы. Вместе с тем Житнухин отметил внедорожник Niva Travel в качестве примера неприхотливого и надёжного автомобиля. При многочисленных плюсах, включая недорогой ремонт и запчасти, у машины есть единственный минус — высокий расход топлива. Замыкает тройку самых надёжных российских моделей Lada Vesta.