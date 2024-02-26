Учёные напоили студентов и развеяли популярный миф об алкоголе
NYP: Порядок употребления алкогольных напитков не влияет на тяжесть похмелья
Существует мнение, что слабоалкогольные напитки не следует употреблять после крепких, якобы такая манера пития может привести к сильному похмелью. Но исследования показали, что похмельный синдром появляется в любом случае, если выпить больше положенной нормы. К такому мнению пришли учёные из Университета Виттен-Хердеке в Германии, пишет New York Post.
Сделать открытие исследователям помогло наблюдение за студентами. Набрав группу из 90 добровольцев, учёные разделили их на три группы: первая употребляла сначала пиво, а затем — крепкий алкоголь. Вторая группа пила напитки в обратном порядке, третья употребляла либо пиво, либо вино. Через неделю их поменяли местами.
Замеры проводились утром, чтобы определить уровень похмелья и сопутствующие симптомы недомогания. Учёные следили за состоянием студентов, а также фиксировали количество выпитого. В результате выяснилось, что изменение порядка употребления алкогольных напитков практически не влияет на тяжесть похмелья. Ключевым фактором является способность организма перерабатывать алкоголь, резюмировали учёные.
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