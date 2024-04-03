Врач рассказал, стоит ли в XXI веке пить берёзовый сок и как его правильно собирать Эксперт Иванов: Берёзовый сок снижает риск развития рака и замедляет старение 3 апреля, 09:25 Берёзовый сок снижает риск развития рака и замедляет старение. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Для кого-то сбор берёзового сока весной — добрая традиция, а для кого-то — ритуал, который вызывает много вопросов. Этот природный напиток содержит множество полезных веществ: витамины C, B1, B2, B6, кальций, магний, марганец, аминокислоты и антиоксиданты. Их концентрация не очень велика, поэтому использовать сок как основной источник полезных веществ не рекомендуется. Однако при регулярном употреблении в весеннее время напиток может положительно влиять на общее состояние здоровья. Об этом в эксклюзивном интервью Life.ru рассказал эксперт Лаборатории "Гемотест", врач Роман Иванов.

По его словам, содержащийся в соке витамин C играет ключевую роль в укреплении иммунной системы и синтезе коллагена, важного для здоровья кожи и сосудов. Витамины группы B необходимы для энергетического обмена, работы нервной системы и поддержания здоровья кожи. Минералы (калий, магний, кальций, марганец и железо) жизненно важны для поддержания баланса жидкости в организме, работы сердечно-сосудистой и нервной системы, а также укрепления костей и зубов.

Аминокислоты, такие как глутаминовая, аспарагиновая, помогают выводить токсины и поддерживают обмен веществ. Антиоксиданты в соке, включая фенольные соединения, помогают защищать клетки от окислительного повреждения, снижают риск развития хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, онкологических, и замедляют процессы старения. Роман Иванов Врач, эксперт Лаборатории "Гемотест"

Врач рекомендует взрослым людям без хронических заболеваний выпивать до 200–300 миллилитров в день. Больше пить не стоит из-за того, что в соке содержится сахар. Детям стоит пить не более 100–150 миллилитров сока в день. Не рекомендуется пить берёзовый сок людям с сахарным диабетом, заболеваниями почек и аллергией, не только на берёзу, но и на перекрестные аллергены, например морковь или яблоки.

Напиток получают из стволов берёзы ранней весной. Когда дневная температура начинает повышаться после зимних холодов, в дереве после зимнего периода покоя активизируются жизненные процессы. В это время вода из почвы, обогащённая минералами и витаминами, поднимается от корней к ветвям и дерево "оживает". Именно в этот период сок содержит наибольшее количество полезных веществ: дерево накапливает их во время зимы для поддержания своих жизненных процессов, подчеркнул эксперт.

"Собирать берёзовый сок просто: достаточно сделать небольшое отверстие в коре дерева и он начнёт вытекать. После сбора отверстие закрывают, чтобы не навредить дереву. Для этого можно вставить в него берёзовую веточку, кусочек воска или смолы. Подойдут и подручные материалы: пластилин, жвачка", — рекомендует Иванов.

Свежесобранный берёзовый сок лучше употребить в течение 1–2 дней. Хранить его следует в холодильнике: при комнатной температуре он может забродить уже через 4–6 часов. При этом не только ухудшается вкус сока, но и уменьшается количество полезных веществ, а также создаются благоприятные условия для размножения болезнетворных микроорганизмов, резюмировал специалист.

Ранее россиянам назвали пользу берёзового сока, но призвали быть с ним осторожными. В этом напитке есть фитонциды — натуральные растительные антибиотики, которые обладают мощным антибактериальным действием. Несмотря на всю пользу, некоторым людям нужно быть осторожными с употреблением этого продукта.

Авторы Андрей Горяничев