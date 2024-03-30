Ни за что не покупайте: 8 украшений с этими натуральными камнями обрушат вам на голову беды и неудачи

Многие люди покупают украшения из натуральных камней по принципу "чем ярче, тем лучше". Но не стоит забывать, что минералы — энергетически сильные и с "характером". Если выбрать их неправильно, то можно навредить себе. Изделие будет буквально каждый день высасывать из вас энергию и приносить в жизнь неудачи. К каким натуральным камням стоит относиться с осторожностью?

1. Сапфир

Самые опасные камни — сапфиры, поскольку человека с грехами за душой они оставят ни с чем. Фото © Freepik / wirestock

Кольца, серьги и бусы из натуральных камней такого типа нужно покупать очень осторожно и только в том случае, если у человека чистая карма. Сапфир даёт удачу и богатство тем людям, которые действуют из чистых побуждений, не делают другим зла и не доставляют хлопот. Если же за человеком числятся "грешки", то в его жизнь могут прийти неприятности. В том числе быстрое обнищание — потеря работы или бизнеса.

2. Известняк

Бусины из таких натуральных камней не делают — их носят по-другому. Многие кладут кусочек камня в сумку и носят как бы на удачу. Однако не многие люди задумываются над тем, какую беду в их жизнь может привлечь камень. По старым поверьям, кусок известняка может "запачкать карму" носителя.

3. Александрит

Чем опасен камень александрит? Считается, что его носят только вдовы. Фото © Freepik / wirestock

Многие россияне хотят купить натуральные камни этого типа. Украшения с ними действительно выглядят красиво, но носить их нельзя. Дело в том, что у минералов дурная слава. В прошлые века украшения из натуральных камней александрита были практически у всех женщин России. Они носили их, когда ждали супругов с поля битвы. Но из-за того что мужчины умирали, так и не вернувшись с фронта, камень получил дурное прозвище — стал "вдовьим".

4. Чёрный жемчуг

Серьги, кольца и бусы из натуральных камней чёрного жемчуга нельзя носить девушкам, у которых нет парня, мужа. В древние времена, когда по морям ещё ходили пираты, считалось, что камень "появился" из "слёз по погибшему возлюбленному". Поэтому девушки, которые носили чёрный жемчуг, рисковали остаться без мужа.

5. Рубин

Чем опасны минеральные камни рубины? Они рассорят вас с любимыми. Фото © Pxhere.com

Купить натуральные камни рубина — плохая идея. Украшения действительно будут смотреться роскошно и очень богато, но на этом все их положительные свойства заканчиваются. Считается, что этот минерал портит отношения в семье.

Если наденете украшение с рубином, то будьте готовы к постоянным ссорам с родственниками. По некоторым суевериям, натуральный камень даже приносит в семьи расставания и разводы. Говорят, что этот минерал "высасывает чувства".

6. Авантюрин

В чём свойства авантюрина и почему его стоит носить с осторожностью? Фото © Wikipedia / Ra'ike

Серьги, кольца и бусы из натуральных камней авантюрина нельзя носить людям со слабым характером. Этот минерал одарит человека легкомысленностью и непостоянством. Из-за этого в будущем он может лишиться работы и потерять деньги. Носить камень можно только тем, у кого сильный и стойкий характер.

7. Адуляр

Бусы, кольца и браслеты из натуральных камней адуляров лучше не покупать — из-за них вы станете капризным человеком. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Покупать натуральные камни адуляра нельзя тем людям, у которых в жизни неприятности. Если у человека подавленное состояние, то минерал заставит его переживать и капризничать ещё больше. В результате есть риск замкнуться в себе и перестать реагировать на внешние раздражители.

8. Аквамарин

Какие натуральные камни вредны для бесчестных людей? Аквамарины привлекают в жизнь неудачи и ужасные проблемы. Фото © Freepik / wirestock

Кольца, серьги и бусины из натуральных камней аквамарина нельзя носить бесчестным людям. Тем, кто совершает неправильные поступки, минерал пошлёт неудачи и различные вызовы.