6 лучших экранизаций русской классики, из-за которых вы захотите расцеловать режиссёра

Многие режиссёры делают экранизацию классики, поскольку знают: людям интересно посмотреть на определённое произведение под новым углом. При этом большинство зрителей относятся к таким картинам с большой долей скептицизма, поскольку их часто снимают довольно бездарно. Но экранизация экранизации рознь. За какие фильмы, снятые по книгам, не стыдно?

1. "Мастер и Маргарита" (2023)

Фильм "Мастер и Маргарита" вернул внимание зрителей к экранизации романа Булгакова. Фото © "Мастер и Маргарита" (2023), режиссёр Михаил Локшин, сценарист Роман Кантор / Kinopoisk

Последний пример удачной экранизации русской классики появился на больших экранах в конце 2023 года. Продолжительность фильма составила более двух с половиной часов, но даже на протяжении такого времени режиссёру удалось удерживать внимание зрителя.

Создателей картины обвиняли в том, что они раскрыли историю более поверхностно, чем в основном романе. Но при экранизации классики на 100% соответствовать сюжету оригинальной книги необязательно. Основной задачей у режиссёра было привлечь внимание зрителей к удивительной мистической вселенной, которую создал Михаил Булгаков. Создателям новой версии "Мастера и Маргариты" это удалось.

2. "Джентльмены, удачи!" (2012)

Новая версия "Джентльмены, удачи" 2012 года была популярна благодаря участию в нём Безрукова. Фото © "Джентльмены, удачи!" (2012), режиссёры Александр Баранов, Дмитрий Киселёв, сценарист Владимир Нагорный / Kinopoisk

Этот фильм — экранизация классической советской картины "Джентльмены удачи", которая вышла на большие экраны в 1971 году. В современной экранизации от 2012 года история рассказывается про аниматора Лёшу Трёшкина, которого играет замечательный актёр Сергей Безруков. Мужчина — на 100% похож на криминального авторитета по кличке Смайлик, который украл дорогую реликвию из Исторического музея.

Чтобы найти преступника, полицейские переодевают Трёшкина в одежду Смайлика и посылают его в Египет на встречу с подельниками. Там ему предстоит втереться в доверие к преступникам и заполучить информацию о криминальном авторитете и реликвии, которую он украл.

Не всем зрителям картина понравилась, но она оказалась довольно успешной. На производство фильма потратили пять миллионов долларов, а в прокате он собрал почти в два раза больше — десять миллионов.

3. "Анна Каренина" (2017)

Сериал "Анна Каренина" почти на 100% соответствовал изначальной истории, отражённой в романе Толстого. Фото © "Анна Каренина" (сериал, 2017), режиссёр Карен Шахназаров, сценарист Алексей Бузин / Kinopoisk

Экранизация классического произведения Льва Толстого "Анна Каренина" удалась одному из федеральных каналов. Во время производства режиссёр придерживался первоначального сюжета. Допускались лишь небольшие отклонения от книги, поэтому можно считать, что на картину можно посмотреть под свежим углом.

В отечественном сериале хорошие актёры, красивые декорации и интересный сюжет. Но у него был лишь один минус: смотреть сериал нужно только тем, кто читал книгу. Остальным будет тяжело уловить суть сюжета. Тем не менее пользователям настолько понравилась работа, что они поставили ей шесть баллов из десяти.

4. "Бесы" (2014)

Сериал "Бесы" кардинально отличался от задумки Достоевского, но всё равно был интересным. Фото © "Бесы" (мини-сериал, 2014), режиссёр Владимир Хотиненко, сценарист Наталья Назарова / Kinopoisk

Фильм по книге Фёдора Достоевского "Бесы" в России сняли в формате небольшого сериала. Зрители могли ознакомиться с четырьмя эпизодами, длительность каждого из которых составляла 60 минут.

Но у экранизации российской классики был минус: режиссёр добавил много отсебятины и даже поменял концовку. В результате критики жаловались, что вложенную Достоевским в книгу идею создателям проекта донести до зрителя не удалось. А вот пользователям Сети фильм очень понравился, и они поставили ему семь баллов из десяти.

5. "Несколько дней из жизни Обломова" (1979)

Советский фильм "Несколько дней из жизни Обломова" до сих пор имеет высокую оценку. Фото © "Несколько дней из жизни И.И. Обломова" (1979), режиссёр Никита Михалков, сценарист Александр Адабашьян / Kinopoisk

Довольно успешную экранизацию русской классики сделали в Советском Союзе. В фильме сыграл легендарный актёр Олег Табаков. За основу была взята книга Ивана Гончарова про Обломова. Даже сейчас оценка фильма очень высокая — восемь баллов из десяти.

6. "Фауст" (2011)

Фильм "Фауст" Сокурова покорил не только россиян, но и европейцев. Фото © "Фауст" (2011), режиссёр Александр Сокуров, сценарист Юрий Арабов / Kinopoisk

Одним из лучших фильмов по книгам стала картина "Фауст", которую снял знаменитый режиссёр Александр Сокуров. Она появилась на основе произведения Гёте с аналогичным названием. Картина является одной из ключевых в карьере режиссёра. С нею он даже "забрал" "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале. Пользователи оценивают фильм на семь баллов из десяти.