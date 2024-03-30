10 гениальных преподов, которые своими методами влюбляют детей в учёбу
Грызть гранит науки — дело непростое, а учить этому ещё сложнее. Но есть прирождённые преподаватели, которые знают, как завлечь подопечных в процесс. И вот несколько фото как раз таких гениев педагогики.
Reddit / Ginger_Rogers, Iilcollegegirl
"Представьте, что вы просыпаетесь для занятий в восемь утра, приходите в университет, а там..." — Iilcollegegirl.
Фото © Twitter / Iilcollegegirl
"Мой преподаватель по математике носит галстук с бесконечной версией себя", — QueenChoco.
Фото © Reddit / QueenChoco
"Мой учитель по обществознанию доделал мой рисунок за меня", — Doki-Doki_DanMan.
Фото © Reddit / Doki-Doki_DanMan
"Препод пришёл на урок в футболке с надписью: "Всё, что я говорю, БУДЕТ на экзамене", — thepakman47.
Фото © Reddit / thepakman47
"Увидел это на столе учителя: ваза с подписью "Прах проблемных учеников", — tcwer.
Фото © Reddit / tcwer
"Ученики средней школы достигли своей цели по сбору денег на Cupid Shuffle, и они хотели увидеть своего тренера в эмообразе. С задачей он справился", — tandyman234.
Фото © Reddit / tandyman234
"Вот так мой учитель истории выглядит на протяжении первой недели учебного года", — Ginger_Rogers.
Фото © Reddit / Ginger_Rogers
"В День дурака препод сказал своему классу, что правительство ввело ношение душевых шапочек в качестве дополнительных мер безопасности", — flacid_pianist.
Фото © Reddit / flacid_pianist
"Забыл свой телефон на уроке английского сегодня. Нашёл это в галерее, когда учитель вернул его", — TheSheriffMT.
Фото © Reddit / TheSheriffMT
"Я отыскал это в компьютерном классе своей школы", — SIMPalaxy.
Фото © Reddit / SIMPalaxy
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