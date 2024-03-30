10 гениальных преподов, которые своими методами влюбляют детей в учёбу Грызть гранит науки — дело непростое, а учить этому ещё сложнее. Но есть прирождённые преподаватели, которые знают, как завлечь подопечных в процесс. И вот несколько фото как раз таких гениев педагогики. 30 марта, 06:00 Reddit / Ginger_Rogers, Iilcollegegirl

"Представьте, что вы просыпаетесь для занятий в восемь утра, приходите в университет, а там..." — Iilcollegegirl.

Фото © Twitter / Iilcollegegirl

"Мой преподаватель по математике носит галстук с бесконечной версией себя", — QueenChoco.

Фото © Reddit / QueenChoco

"Мой учитель по обществознанию доделал мой рисунок за меня", — Doki-Doki_DanMan.

Фото © Reddit / Doki-Doki_DanMan

"Препод пришёл на урок в футболке с надписью: "Всё, что я говорю, БУДЕТ на экзамене", — thepakman47.

Фото © Reddit / thepakman47

"Увидел это на столе учителя: ваза с подписью " Прах проблемных учеников ", — tcwer.

Фото © Reddit / tcwer

"Ученики средней школы достигли своей цели по сбору денег на Cupid Shuffle, и они хотели увидеть своего тренера в эмообразе. С задачей он справился", — tandyman234.

Фото © Reddit / tandyman234

"Вот так мой учитель истории выглядит на протяжении первой недели учебного года", — Ginger_Rogers.

Фото © Reddit / Ginger_Rogers

"В День дурака препод сказал своему классу, что правительство ввело ношение душевых шапочек в качестве дополнительных мер безопасности", — flacid_pianist.

Фото © Reddit / flacid_pianist

"Забыл свой телефон на уроке английского сегодня. Нашёл это в галерее, когда учитель вернул его", — TheSheriffMT.

Фото © Reddit / TheSheriffMT

"Я отыскал это в компьютерном классе своей школы", — SIMPalaxy.

Фото © Reddit / SIMPalaxy

Авторы Сергей Трофимов