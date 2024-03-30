"Я лицедей, клоун и дурак, простите меня": Панину* предрекли унижения ради возвращения на родину

Скандальный актёр-иноагент Алексей Панин* скоро осознает свою неправоту и захочет вернуться на родину, считает заслуженный артист РФ Алексей Огурцов. Для этого звезда "Жмурок" попробует слёзно попросить прощения и даже встать на колени, считает собеседник NEWS.ru.

Огурцов допустил, что антироссийские выходки релоканта вызваны исключительно его обидой на недостаточное внимание со стороны властей. В последний раз он становился лауреатом Госпремии РФ лишь в 2003 году, напомнил актёр.

"Типичная обиженка, из зависти несёт чушь! Придёт в посольство РФ в США, встанет на колени и будет молиться, чтобы его вернули назад в Россию. Будет плакать: "Я лицедей, клоун и дурак, простите меня", — выразил уверенность Огурцов.