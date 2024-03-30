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30 марта, 04:17

"Я лицедей, клоун и дурак, простите меня": Панину* предрекли унижения ради возвращения на родину

Актёр Огурцов: Панин* извинится и попросится назад в Россию

Алексей Панин*. Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Алексей Панин*. Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Скандальный актёр-иноагент Алексей Панин* скоро осознает свою неправоту и захочет вернуться на родину, считает заслуженный артист РФ Алексей Огурцов. Для этого звезда "Жмурок" попробует слёзно попросить прощения и даже встать на колени, считает собеседник NEWS.ru.

Огурцов допустил, что антироссийские выходки релоканта вызваны исключительно его обидой на недостаточное внимание со стороны властей. В последний раз он становился лауреатом Госпремии РФ лишь в 2003 году, напомнил актёр.

"Типичная обиженка, из зависти несёт чушь! Придёт в посольство РФ в США, встанет на колени и будет молиться, чтобы его вернули назад в Россию. Будет плакать: "Я лицедей, клоун и дурак, простите меня", — выразил уверенность Огурцов.

Панин* с опухшим лицом рассказал, что болен ВИЧ и алкоголизмом
Панин* с опухшим лицом рассказал, что болен ВИЧ и алкоголизмом

Напомним, что в России в отношении Панина* заведено уголовное дело за оправдание терроризма. Проблемы с законом у него появились после публичных высказываний о подрыве Крымского моста в 2022 году. 15 февраля суд заочно арестовал артиста.

* Внесён Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Илья Пушкарев
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