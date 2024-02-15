В Москве суд заочно арестовал Алексея Панина* за призывы к терроризму

Гагаринский суд Москвы заочно арестовал скандально известного 46-летнего актёра Алексея Панина* по делу о призывах к терроризму. Артиста постановили взять под стражу на два месяца с момента его экстрадиции в Россию либо с момента фактического задержания на территории нашей страны.

Напомним, что в России на Панина* заведено уголовное дело об оправдании терроризма после подрыва Крымского моста. МВД объявило актёра в розыск.

Ранее Life.ru сообщал, что актёр Алексей Панин* получил гражданство США. Фотографию с американским паспортом на фоне украинского флага он опубликовал у себя на странице.