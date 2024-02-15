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15 февраля, 13:56

В Москве суд заочно арестовал Алексея Панина* за призывы к терроризму

Фото © Сергей Фадеичев / ТАСС

Фото © Сергей Фадеичев / ТАСС

Гагаринский суд Москвы заочно арестовал скандально известного 46-летнего актёра Алексея Панина* по делу о призывах к терроризму. Артиста постановили взять под стражу на два месяца с момента его экстрадиции в Россию либо с момента фактического задержания на территории нашей страны.

Напомним, что в России на Панина* заведено уголовное дело об оправдании терроризма после подрыва Крымского моста. МВД объявило актёра в розыск.

Панин* с опухшим лицом рассказал, что болен ВИЧ и алкоголизмом
Панин* с опухшим лицом рассказал, что болен ВИЧ и алкоголизмом

Ранее Life.ru сообщал, что актёр Алексей Панин* получил гражданство США. Фотографию с американским паспортом на фоне украинского флага он опубликовал у себя на странице.

* Признан в России иностранным агентом.

Марина Калегина
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