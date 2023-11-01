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1 ноября, 16:08

Актёр Алексей Панин похвастался паспортом США на фоне флага Украины

<p>Актёр Панин продемонстрировал американский паспорт на фоне украинского флага. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexeypaninn</p>

Актёр Панин продемонстрировал американский паспорт на фоне украинского флага. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexeypaninn

Российский актёр Алексей Панин получил гражданство США. Фотографию с американским паспортом на фоне украинского флага он опубликовал у себя на странице.

"Три года, пока жил в Испании, поработал на Госдепартамент США — и американский паспорт в кармане", написал Панин и приправил свой провокационный пост хештегом #ЯлюблюАмерику.

Актёра Панина требуют признать иноагентом

Актёра Панина требуют признать иноагентом

Напомним, 5 сентября стало известно о задержании Панина в Таллине после пьяного дебоша. Актёр бил посуду и ломился к незнакомым людям в отеле, разнёс собственный гостиничный номер, скандалил в стриптиз-клубе и даже справил нужду прямо на тротуаре. Из полиции Панина увезли в вытрезвитель. В России на артиста заведено уголовное дело об оправдании терроризма после подрыва Крымского моста. МВД объявило актёра в розыск.

Александра Мышляева
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