Актёр Алексей Панин похвастался паспортом США на фоне флага Украины
Актёр Панин продемонстрировал американский паспорт на фоне украинского флага. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alexeypaninn
Российский актёр Алексей Панин получил гражданство США. Фотографию с американским паспортом на фоне украинского флага он опубликовал у себя на странице.
"Три года, пока жил в Испании, поработал на Госдепартамент США — и американский паспорт в кармане", — написал Панин и приправил свой провокационный пост хештегом #ЯлюблюАмерику.
Напомним, 5 сентября стало известно о задержании Панина в Таллине после пьяного дебоша. Актёр бил посуду и ломился к незнакомым людям в отеле, разнёс собственный гостиничный номер, скандалил в стриптиз-клубе и даже справил нужду прямо на тротуаре. Из полиции Панина увезли в вытрезвитель. В России на артиста заведено уголовное дело об оправдании терроризма после подрыва Крымского моста. МВД объявило актёра в розыск.