Актёр Алексей Панин похвастался паспортом США на фоне флага Украины

Российский актёр Алексей Панин получил гражданство США. Фотографию с американским паспортом на фоне украинского флага он опубликовал у себя на странице.

"Три года, пока жил в Испании, поработал на Госдепартамент США — и американский паспорт в кармане", — написал Панин и приправил свой провокационный пост хештегом #ЯлюблюАмерику.