"Мисс Россия" после разрыва помолвки с женихом-абьюзером нашла парня во Франции

"Мисс Россия – 2022" Анна Линникова, переехавшая во Францию, сообщила подписчикам о знакомстве с новым парнем после расставания с американским женихом-абьюзером. Видео она разместила в своих соцсетях.

"Мисс Россия – 2022" Анна Линникова сообщила о свидании с новым парнем. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna__linnikova

"После учёбы я иду на свидание. Мы с этим парнем познакомились при очень необычных обстоятельствах. Но, если коротко, мы уже знакомы с его мамой. Так бывает, так сама судьба решила. Так что удачки мне, мне всё это очень интересно. А завтра утром я уезжаю... улетаю в Бордо", — рассказала воодушевлённая красавица.