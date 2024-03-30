"Мисс Россия" после разрыва помолвки с женихом-абьюзером нашла парня во Франции
"Мисс Россия – 2022" Анна Линникова сообщила о свидании с новым парнем
"Мисс Россия – 2022" Анна Линникова, переехавшая во Францию, сообщила подписчикам о знакомстве с новым парнем после расставания с американским женихом-абьюзером. Видео она разместила в своих соцсетях.
"Мисс Россия – 2022" Анна Линникова сообщила о свидании с новым парнем. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna__linnikova
"После учёбы я иду на свидание. Мы с этим парнем познакомились при очень необычных обстоятельствах. Но, если коротко, мы уже знакомы с его мамой. Так бывает, так сама судьба решила. Так что удачки мне, мне всё это очень интересно. А завтра утром я уезжаю... улетаю в Бордо", — рассказала воодушевлённая красавица.
Напомним, Анна Линникова из Оренбурга в 2022 году представляла нашу страну на проходившем в США 71-м международном конкурсе "Мисс Вселенная". Россиянке не удалось войти в топ-16, но она познакомилась там с американским комиком и журналистом Джексоном Хиллом. Молодые люди начали встречаться, и в октябре прошлого года стало известно о помолвке. Однако уже в декабре Линникова объявила о расставании с женихом и решила вернуться на родину. Она назвала бывшего самовлюблённым мальчиком, лживым абьюзером, пустышкой и нарциссом, который не знает, что такое ответственность.
Кадр из видео Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna__linnikova