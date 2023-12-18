"Мисс Россия" разорвала помолвку с женихом-абьюзером и возвращается в Москву

Модель Анна Линникова объявила о расставании со своим женихом — американским комиком и журналистом Джексоном Хиллом. Победительница конкурса красоты "Мисс Россия – 2022" и участница конкурса "Мисс Вселенная" решила вернуться на родину.

Линникова не стала раскрывать причину разрыва, но назвала бывшего самовлюблённым мальчиком, лживым абьюзером, пустышкой и нарциссом, который не знает, что такое ответственность. Анна попросила подписчиков помочь найти ей съёмную квартиру в Москве.

"Я рассталась с Джексоном и счастлива. Возвращаюсь в Россию. Вопросов не надо", — сообщила модель, не раскрыв причину разрыва.