Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 декабря 2023, 12:31

"Мисс Россия" разорвала помолвку с женихом-абьюзером и возвращается в Москву

"Мисс Россия – 2022" Линникова отменила свадьбу с американским женихом

"Мисс Россия – 2022" Анна Линникова. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

"Мисс Россия – 2022" Анна Линникова. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Модель Анна Линникова объявила о расставании со своим женихом — американским комиком и журналистом Джексоном Хиллом. Победительница конкурса красоты "Мисс Россия – 2022" и участница конкурса "Мисс Вселенная" решила вернуться на родину.

Линникова не стала раскрывать причину разрыва, но назвала бывшего самовлюблённым мальчиком, лживым абьюзером, пустышкой и нарциссом, который не знает, что такое ответственность. Анна попросила подписчиков помочь найти ей съёмную квартиру в Москве.

"Я рассталась с Джексоном и счастлива. Возвращаюсь в Россию. Вопросов не надо", — сообщила модель, не раскрыв причину разрыва.

Российская конкурсантка "Мисс Вселенная" заявила об избегавшей её украинке
Российская конкурсантка "Мисс Вселенная" заявила об избегавшей её украинке

Анна Линникова из Оренбурга представляла нашу страну на 71-м международном конкурсе "Мисс Вселенная" в прошлом году, который проходил в Новом Орлеане, США, штат Луизиана. Тогда россиянке не удалось войти в топ-16. С американцем красавица начала встречаться после того, как завоевала титул "Мисс Россия – 2022" и поучаствовала в конкурсе "Мисс Вселенная", а в октябре Хилл сделал Линниковой предложение.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Конкурс «Мисс Россия»
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar