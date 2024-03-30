"Безразличие и пофигизм": Названа возможная реакция Пугачёвой на статус иноагента
Концертный директор Оркина: Пугачёвой не страшен статус иноагента
Покинувшая Россию певица Алла Пугачёва не испугается возможного признания иноагентом, так как уже давно не нуждается в гастролях, турах или рекламе ради продвижения карьеры. Кроме того, Примадонна выступает лишь для иностранной публики, которая даже не обратит внимания на новый статус, уверена концертный директор Ольга Оркина.
По словам эксперта, внесение в список иноагентов чаще будоражит молодых знаменитостей, которые боятся лишиться прежнего заработка. Однако в случае с Пугачёвой это правило не работает, так как вся её деятельность теперь сосредоточена за рубежом.
"Алла Борисовна ушла на пенсию, а статус иноагента для пенсионера не так страшен. Пугачёвой безразлично, она показывает и транслирует свой пофигизм с 2022 года", — поделилась Оркина с порталом "Страсти".
Напомним, Генпрокуратура РФ направила в Минюст запрос о признании Пугачёвой иноагентом по запросу общественника Виталия Бородина. Если требование будет удовлетворено, Примадонна получит новый статус прямо к 75-летнему юбилею. Причиной такого решения стали её высказывания, уничижающие россиян. Так, недавно она заявила, что "нормальные люди не собираются возвращаться в Россию".
АГН "Москва" / Кирилл Зыков