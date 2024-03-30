"Безразличие и пофигизм": Названа возможная реакция Пугачёвой на статус иноагента

Покинувшая Россию певица Алла Пугачёва не испугается возможного признания иноагентом, так как уже давно не нуждается в гастролях, турах или рекламе ради продвижения карьеры. Кроме того, Примадонна выступает лишь для иностранной публики, которая даже не обратит внимания на новый статус, уверена концертный директор Ольга Оркина.

По словам эксперта, внесение в список иноагентов чаще будоражит молодых знаменитостей, которые боятся лишиться прежнего заработка. Однако в случае с Пугачёвой это правило не работает, так как вся её деятельность теперь сосредоточена за рубежом.