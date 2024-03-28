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27 марта, 22:22

Россияне ответили на вопрос, нужно ли Пугачёву признать иноагентом

Kp.ru: Почти 90% россиян считают, что Аллу Пугачёву нужно признать иноагентом

Почти 90% россиян считают, что Аллу Пугачёву нужно признать иноагентом. Обложка © ТАСС / Дмитрий Серебряков

Почти 90% россиян считают, что Аллу Пугачёву нужно признать иноагентом. Обложка © ТАСС / Дмитрий Серебряков

В России началась процедура признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом. Результат опроса kp.ru показал, что большинство жителей страны одобряют это решение.

Так, 87% респондентов считают необходимым признать Примадонну иностранным агентом. Граждане отмечают, что она покинула Родину и соотечественников в трудный период и никак не пытается осуждать резкие заявления своего супруга, иноагента Максима Галкина*.

"Всё к тому и шло, любому терпению есть предел", — говорит один из участников опроса.

Но есть и те, кто посчитал, что это слишком жестоко по отношению к пожилой женщине, которая так много сделала для развития культуры в родной стране. Такой позиции придерживаются 8% опрошенных и предлагают простить певицу и дать ей возможность при желании вернуться домой.

5% участников исследования выбрали вариант "другое". То есть заявили, что не стоит признавать народную артистку СССР иноагентом, но и прощать её не нужно. По их мнению, лучше просто забыть и отпустить. В исследовании приняли участие 18,4 тысячи человек.

В Госдуме призвали не только признать Пугачёву иноагентом, но и лишить заработка в России
В Госдуме призвали не только признать Пугачёву иноагентом, но и лишить заработка в России

Напомним, после начала спецоперации на Украине Алла Пугачёва с семьёй переехала в Израиль, а после обострения палестино-израильского конфликта — на Кипр. К слову, новую жизнь Примадонны и её супруга Галкина* трудно назвать сладкой, артистка охарактеризовала её коротко, но ёмко — "голожопинг". На протяжении более чем двух лет Пугачёва почти не высказывалась на политические темы, однако недавно легендарную певицу "прорвало" и она заявила, что все "нормальные люди не собираются возвращаться в Россию". После этого её потребовали признать иностранным агентом. А 27 марта глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что соответствующая процедура уже начата.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Евгения Мосс
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