В России началась процедура признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом. Результат опроса kp.ru показал, что большинство жителей страны одобряют это решение.

Так, 87% респондентов считают необходимым признать Примадонну иностранным агентом. Граждане отмечают, что она покинула Родину и соотечественников в трудный период и никак не пытается осуждать резкие заявления своего супруга, иноагента Максима Галкина*.

"Всё к тому и шло, любому терпению есть предел", — говорит один из участников опроса.

Но есть и те, кто посчитал, что это слишком жестоко по отношению к пожилой женщине, которая так много сделала для развития культуры в родной стране. Такой позиции придерживаются 8% опрошенных и предлагают простить певицу и дать ей возможность при желании вернуться домой.

5% участников исследования выбрали вариант "другое". То есть заявили, что не стоит признавать народную артистку СССР иноагентом, но и прощать её не нужно. По их мнению, лучше просто забыть и отпустить. В исследовании приняли участие 18,4 тысячи человек.