Созависимость и страх потери: Чего не замечают в любви Мастера и Маргариты в романе Булгакова

История знаменитого произведения Булгакова рассказывает о приезде дьявола в столицу. Король ада хочет узнать, как изменились москвичи. Этот роман — глубокое психологическое исследование человеческой души, любви и веры. Ключевым событием которого становятся отношения главных героев — страстная и трагическая любовь Мастера и Маргариты.

Что их на самом деле связало? Какие психологические механизмы лежат в основе бурно развивающихся отношений, Life.ru рассказал психолог Станислав Самбурский.

Психологический портрет Мастера

Кто такой Мастер Булгакова, какой у него характер? Кадр из фильма © "Мастер и Маргарита", режиссёр Михаил Локшин, сценаристы Роман Кантор, Михаил Локшин, Михаил Булгаков / Kinopoisk.ru

Мастером с лёгкой руки Маргариты стал называть себя талантливый писатель-драматург, автор романа о Понтии Пилате и Иешуа Га-Ноцри. Его имя неизвестно, а прошлое окутано тайной. Мастер столкнулся с непониманием, критикой и враждебностью со стороны профессионального сообщества, которое ополчилось на его лучший роман. Публичное унижение при его разборе в Доме литераторов стало тяжёлой психологической травмой для мужчины. Отвержение и преследование за творчество продолжается, автора романа отправляют на принудительное психиатрическое лечение, которое лишает его воли, самоуважения и творческого вдохновения.

Мастер обладает высоким уровнем интеллекта, он образован и эрудирован. Благодаря широким знаниям способен создавать сложные произведения, которые отражают глубокое понимание человеческой природы. Станислав Самбурский Клинический психолог

Высокий уровень творческого потенциала и способность воплощать идеи в яркие художественные формы, создавая увлекательные сюжеты и необычных персонажей.

Почему сошлись Мастер и Маргарита, что их связывает? Кадр из фильма © "Мастер и Маргарита", режиссёр Михаил Локшин, сценаристы Роман Кантор, Михаил Локшин, Михаил Булгаков / Kinopoisk.ru

Чем ещё отличается главный герой? По словам психолога, у него низкий уровень адаптивности и социальности. "Мастер с трудом принимает условия общества и плохо адаптируется к тому, что его взгляды и интересы не находят понимания", — поясняет эксперт. В результате у мужчины постоянное ощущение одиночества и отверженности. Круг его общения крайне ограничен, притом главный герой старается избегать людей, чтобы они не навредили его творчеству.

Мастер не ценит себя, имеет низкий уровень самооценки и самоуважения. Он считает себя обречённым неудачником, не умеет защищать личные интересы, но готов к жертвам ради любви или идеала. Станислав Самбурский Клинический психолог

Однако при этом герой обладает высоким уровнем эмоциональности и впечатлительности. Мастер остро чувствует и переживает, что происходит вокруг. Он склонен к депрессии и тревоге, плохо умеет справляться с негативными эмоциями и подвержен саморазрушению.

Психологический портрет Маргариты

Булгаковская Маргарита: характеристика персонажа. Кадр из фильма © "Мастер и Маргарита", режиссёр Михаил Локшин, сценаристы Роман Кантор, Михаил Локшин, Михаил Булгаков / Kinopoisk.ru

Маргарита — красивая, богатая женщина, которая никогда не работала и прекрасно живёт в роскошной квартире с мужем-промышленником. Героиня не обременена бытовыми заботами и ведёт светскую жизнь, посещает театры, рестораны и приёмы.

Со стороны она кажется счастливой и вызывает восхищённые и завистливые взгляды. На самом деле вся эта жизнь ей давно наскучила, и она не знает, чем себя занять. Станислав Самбурский Клинический психолог

Главная героиня не любит мужа, который обеспечил ей жизнь, недоступную абсолютному большинству её современниц, и не интересуется людьми и их заботами. Она также не находит смысла и в своей жизни. Маргариту сложно понять: подруг нет, женщина проводит дни в мечтах о настоящей любви, которая неожиданно возникает в лице Мастера.

Маргарита падает в эти долгожданные отношения настолько сильно, что без раздумий готова ради Мастера на всё, даже на сделку с дьяволом. Станислав Самбурский Клинический психолог

Что ещё можно сказать о Маргарите? Видно, что она привлекательная, ухоженная женщина, прекрасно об этом знающая. Героиня красива и грациозна, кроме того, своим шармом притягивает внимание и восхищение мужчин и женщин. Маргарита умеет и не стесняется пользоваться своими преимуществами, чтобы добиваться желаемого. Она не стесняется своей сексуальности, а наоборот, активно ею манифестирует.

Почему Маргарита полюбила Мастера и была в свите Воланда? Кадр из фильма © "Мастер и Маргарита", режиссёр Михаил Локшин, сценаристы Роман Кантор, Михаил Локшин, Михаил Булгаков / Kinopoisk.ru

"У неё высокий уровень интеллекта, образования и эрудиции. Широкие знания позволяют из встречи и мимолётной вспышки взаимного интереса разжечь полноценный огонь страстных отношений. Маргарита способна понять и оценить сложные произведения, такие как роман Мастера", — рассказывает про ещё одни особенности характера главной женщины романа Булгакова психолог Самбурский.

Маргарита смогла лучше, чем Мастер, адаптироваться к условиям общества, которое ожидает от неё определённого поведения. Она приняла эти правила, потому и ведёт общественную жизнь, посещая с мужем публичные мероприятия и общаясь с полезными для супруга персонами. При этом её настоящими близкими по духу людьми стали Мастер, Воланд и его свита.

Маргарита ценит жизнь, но не считает себя счастливой и успешной, у неё средний уровень самооценки. Верит в себя и свои силы, но не умеет реализовывать личные желания. Умеет отстаивать личные границы, защищать интересы и готова жертвовать собой ради любви.

Как и у Мастера, у Маргариты высокий уровень эмоциональности. Но её больше впечатляют положительные события и эмоции. Героиня умеет справляться со своими чувствами и выражать их адекватно.

Психологический разбор отношений Мастера и Маргариты

Почему отношения Мастера и Маргариты созависимые — это не пример для подражания. Кадр из фильма © "Мастер и Маргарита", режиссёр Михаил Локшин, сценаристы Роман Кантор, Михаил Локшин, Михаил Булгаков / Kinopoisk.ru

Мастер и Маргарита — это пример созависимых отношений, основанных на идеализации партнёра и страхе потери. Оба героя проецируют друг на друга личные фантазии, давние желания и нереализованные надежды. Они не умеют жить самостоятельно. Условно, не могут идти самостоятельно, но сложились домиком и идут, опираясь друг на друга, — никто отойти не может, чтобы конструкция не разрушилась.

Если откинуть всю красоту романа, фактически герои не способны принять реальность, а стремятся к иллюзии, мифу и магии. Станислав Самбурский Клинический психолог

Одновременно с этим Мастер и Маргарита — яркий творческий союз с общими интересами и ценностями. Они понимают и дорожат друг другом. Совместная работа над романом Мастера показывает их ум и тонкий вкус. "Их отношения построены не столько на физической страсти, которая ярко показана в фильме, но и на вспыхнувшей долгожданной безусловной любви друг к другу", — подчёркивает психолог в своём рассуждении.