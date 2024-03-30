Аисты прилетели в Ленобласть после зимовки, одна из птиц ранена

На этой неделе деревню Велькота Кингисеппского района Ленинградской области своим присутствием почтили аисты, которые прилетели после зимовки в тёплых странах. К сожалению, одна из птиц ранена, рассказала очевидица телеканалу "Санкт-Петербург".

"Из груди у неё виднеется палка из бамбука. Однако посторонний предмет не мешает летать", — говорит девушка. Где именно могла пораниться птица — неизвестно.