Аисты прилетели в Ленобласть после зимовки, одна из птиц ранена
Раненый аист в деревне Велькота. Фото © Телеграм / Главный официальный канал Красногвардейского района Петербурга
На этой неделе деревню Велькота Кингисеппского района Ленинградской области своим присутствием почтили аисты, которые прилетели после зимовки в тёплых странах. К сожалению, одна из птиц ранена, рассказала очевидица телеканалу "Санкт-Петербург".
Аист в деревне Велькота. Фото © Телеграм / Главный официальный канал Красногвардейского района Петербурга
"Из груди у неё виднеется палка из бамбука. Однако посторонний предмет не мешает летать", — говорит девушка. Где именно могла пораниться птица — неизвестно.
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