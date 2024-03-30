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30 марта, 08:36

Аисты прилетели в Ленобласть после зимовки, одна из птиц ранена

Раненый аист в деревне Велькота. Фото © Телеграм / Главный официальный канал Красногвардейского района Петербурга

Раненый аист в деревне Велькота. Фото © Телеграм / Главный официальный канал Красногвардейского района Петербурга

На этой неделе деревню Велькота Кингисеппского района Ленинградской области своим присутствием почтили аисты, которые прилетели после зимовки в тёплых странах. К сожалению, одна из птиц ранена, рассказала очевидица телеканалу "Санкт-Петербург".

Аист в деревне Велькота. Фото © Телеграм / Главный официальный канал Красногвардейского района Петербурга

Аист в деревне Велькота. Фото © Телеграм / Главный официальный канал Красногвардейского района Петербурга

"Из груди у неё виднеется палка из бамбука. Однако посторонний предмет не мешает летать", — говорит девушка. Где именно могла пораниться птица — неизвестно.

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Ранее Life.ru писал, что по итогам всероссийской переписи воробьёв, которая была проведена с 4 по 10 марта 2024 года, выяснилось, что именно в Москве обитает самая большая их популяция. Во избежание негативных последствий москвичам не рекомендуется кормить городских птиц испорченными продуктами, так как их организм слабее человеческого.

Каринэ Гевондян
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