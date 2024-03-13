Орнитолог развеяла миф о "птицах-алкоголиках" и влиянии на них "забродивших ягод"

Участившиеся сообщения о "пьяных свиристелях", которые падают замертво, якобы объевшись забродивших ягод, оказались мифом. По словам орнитолога Лидии Каташук, лежащие на земле птицы, которых в Интернете призывают "не трогать", на деле могут оказаться травмированными и, напротив, нуждающимися в помощи человека.

"Это не пьяные, а травмированные птицы. На подлёте к ягодным деревьям и на вылете с них они врезаются в стёкла, провода, иногда даже в ветки", — пояснила собеседница интернет-изданию Regions.

Сперва эксперт советует по движению грудной клетки попытаться определить — дышит упавшая птичка или нет. Пернатого пациента лучше отнести к ветеринару. Скорее всего, речь будет идти о черепно-мозговой травме, а может, и переломах других костей.

Каташук добавила, что спирт не может накапливаться в висящих на ветках ягодах: он легко улетучивается из-за высокого соотношения площади поверхности к объёму и из-за доступа кислорода, что приводит к превращению спирта в уксус. Отсюда и главный вывод: птицы никак не могут "захмелеть" от висящего на ветках угощения.