Регион

Уведомления отключены

13 марта, 15:06

Орнитолог развеяла миф о "птицах-алкоголиках" и влиянии на них "забродивших ягод"

Орнитолог Каташук: Никаких "птиц-алкоголиков" не существует

Участившиеся сообщения о "пьяных свиристелях", которые падают замертво, якобы объевшись забродивших ягод, оказались мифом. По словам орнитолога Лидии Каташук, лежащие на земле птицы, которых в Интернете призывают "не трогать", на деле могут оказаться травмированными и, напротив, нуждающимися в помощи человека.

"Это не пьяные, а травмированные птицы. На подлёте к ягодным деревьям и на вылете с них они врезаются в стёкла, провода, иногда даже в ветки", — пояснила собеседница интернет-изданию Regions.

Сперва эксперт советует по движению грудной клетки попытаться определить — дышит упавшая птичка или нет. Пернатого пациента лучше отнести к ветеринару. Скорее всего, речь будет идти о черепно-мозговой травме, а может, и переломах других костей.

Каташук добавила, что спирт не может накапливаться в висящих на ветках ягодах: он легко улетучивается из-за высокого соотношения площади поверхности к объёму и из-за доступа кислорода, что приводит к превращению спирта в уксус. Отсюда и главный вывод: птицы никак не могут "захмелеть" от висящего на ветках угощения.

12 птичьих кадров, от которых у вас глаза на лоб полезут, ведь такого вы никогда не видели
12 птичьих кадров, от которых у вас глаза на лоб полезут, ведь такого вы никогда не видели

Ранее орнитолог назвал продукты, которые могут стать для городских птиц ядом. Оказалось, что в кормушку пернатым можно класть любые орехи, кроме миндаля. А вот плесневелый хлеб или другие испорченные продукты оставлять для птичек ни в коем случае нельзя.

Обложка ©

Andrik Langfield / Unsplash

Марина Калегина
  • Новости
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров