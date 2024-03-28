У каждого знака зодиака есть цвет, который притягивает деньги и удачу, — узнайте свой

Многие россияне не уделяют достаточно внимания покупке вещей определённого цвета — и очень зря. Правильно подобранный оттенок не только принесёт в жизнь удачу, но и подарит вдохновение, спокойствие, энергию на пути к цели.

Какие цвета подойдут знакам зодиака?

Знак зодиака Овен

Цвет знака зодиака Овен — красный, он разожжёт огонь в глазах и даст мотивацию. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Представителям этого знака зодиака нужно покупать вещи красного цвета. Он разожжёт внутри огонь и даст мотивацию на достижение целей. Также рекомендуется надевать алую и рубиновую одежду. "Тогда в личной жизни начнётся светлая полоса", — рассказала эзотерик, таролог, экстрасенс Аделина Панина.

Знак зодиака Телец

Мужчинам и женщинам – Тельцам нужны вещи синего цвета. Они придадут уверенность в себе и своей жизни, а также обеспечат стабильность. Помимо того, подарят спокойствие и мотивацию для достижения целей.

Знак зодиака Близнецы

Какой считается удачным цвет у Близнецов? По гороскопу — это жёлтый. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Людям, кто родился под знаком зодиака Близнецы, нужно покупать жёлтые вещи. Благодаря этому оттенку его носители зарядятся позитивом, обретут новые знакомства, а также восстановят силы.

Знак зодиака Рак

Мужчины и женщины, кто по гороскопу Рак, должны носить серебряные предметы. Благодаря им, люди начнут лучше понимать себя, наполнятся энергией и гармонией. "Цвет позволяет сохранять трезвость мышления даже в непростые жизненные периоды", — сказала Панина.

Знак зодиака Лев

Какой удачный цвет у знака зодиака Лев? Оранжевый — он придаёт уверенность и раскрывает индивидуальность. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Носители знака зодиака Лев должны покупать вещи оранжевого оттенка. Благодаря этому они раскроют свою самобытность и станут более уверенными в себе.

Знак зодиака Дева

Мужчинам и женщинам, кто по гороскопу Девы, нужно покупать предметы зелёного цвета. Делая это, они объединяются с природой и заряжаются от неё вдохновением. Также оттенки зелёной гаммы делают носителей знака зодиака Дева более мудрыми, оказывают успокоительный эффект. Использование одежды зелёного цвета вдохновит на саморазвитие.

Знак зодиака Весы

Гороскоп удачи: какой цвет у знака зодиака Весы считается счастливым? Мятный. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Представителям этого знака зодиака нужно покупать вещи мятного оттенка. Он подарит женщинам и мужчинам – Весам железное спокойствие, а также вдохновит на новые подвиги.

Знак зодиака Скорпион

Личностям, кто по гороскопу Скорпионы, нужно окружить себя предметами бордового цвета. Они наделят мужчину или женщину этого знака зодиака безграничной силой и энергией. Также благодаря данному оттенку можно притянуть в жизнь удачу.

Знак зодиака Стрелец

Какой счастливый цвет у Стрельца? Фиолетовый — он привлекает в жизнь деньги и богатство. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Носителям знака зодиака Стрелец нужны фиолетовые вещи. Благодаря этому оттенку в их жизнь будут приходить деньги, богатство. "Оттенки сливы, лаванды или баклажана прекрасно подходят целеустремлённой и уверенной натуре знака. Цвет также притягивает финансовое благополучие", — подчеркнула астролог.

Знак зодиака Козерог

Какой цвет у знака зодиака Козерог? Шоколадный. Специалисты считают, что он привлекает в жизнь стабильность. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Носителям знака зодиака Козерог нужно окружить себя вещами шоколадного или коричневого цвета. В этом случае в жизнь придёт стабильность и финансовое благополучие. Также оттенки подарят чувство спокойствия и уверенности в себе.

Знак зодиака Водолей

Мужчины и женщины, кто по гороскопу Водолей, должны носить голубые предметы. Этот цвет подарит им вдохновение и преподнесёт идеи для реализации мечтаний. Также оттенок защитит от депрессии и негативных мыслей.

Знак зодиака Рыбы

Гороскоп удачи: какие цвета у знака зодиака Рыбы считаются счастливыми — оливковый, он избавляет от стресса и привлекает деньги. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Изданию "Вечерняя Москва" экстрасенс Панина рассказала, что мужчинам и женщинам – Рыбам нужно носить вещи оливкового цвета. С его помощью они избавятся от стресса, а также привлекут на свою сторону деньги.