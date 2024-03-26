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26 марта, 15:30

Как определить своё тотемное животное: Советы от звезды "Битвы экстрасенсов"

Узнать, какое из животных в силах помочь вам по жизни, можно, если обратиться к природе и использовать эти практики. По словам эзотериков, тотемы — это воплощённая форма духовного наставника. Как же найти своего?

Что такое тотемное животное и как определить своё? Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Что такое тотемное животное и как определить своё? Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В некоторых традициях считается, что существуют некие наставники-духи, которые могут перевоплощаться в животных, приходя и помогая человеку в трудную минуту. Как рассказывает звезда "Битвы экстрасенсов", представление о тотемных животных берёт своё начало с древних времён. Тогда люди в целом имели картину мира, завязанную на всяческих тотемах.

"Тотемизм — это система верований, исповедуемая такими этническими группами, как коренные американские или австралийские аборигены. Они придерживаются философии, согласно которой каждый человек имеет духовную связь с другим физическим существом, например растением или животным", рассказывает шаманка Кажетта Ахметжанова.

Но как узнать, какое из животных подходит именно вам? Чтобы определить своего покровителя, шаманка советует не только прислушиваться к внутренним ощущениям, но и пользоваться этими практиками.

Запоминать, какие животные приходят в снах

Что такое тотемное животное и как определить своё? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Что такое тотемное животное и как определить своё? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Со слов шаманки, если в снах вы регулярно видите одно и то же животное, это значит, что появляется оно не просто так. Это как раз может быть кто-то из духов, посещающих вас в облике тотемного существа.

Обращать внимание на силуэты, которые постоянно встречаются

Такая же история и с теми животными, силуэты которых чаще присутствуют в вашей жизни. Это могут быть случайно замеченные изображения на наружной рекламе в городе, картинки в социальных сетях и так далее.

Определить, к каким животным тяготеете

"Тяготеете ли вы к какому-то конкретному животному, испытывая нежность или интерес? Это также будет свидетельствовать о бессознательной связи с вашим тотемом", считает ясновидящая Кажетта.

Запоминать нетипичное поведение животных рядом с вами

Ясновидящая рассказала, как можно узнать своё тотемное животное. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Ясновидящая рассказала, как можно узнать своё тотемное животное. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Если на улице вы встречаете определённых животных и они ведут себя необычно в вашем присутствии, то это не просто так. А если питомцы меняются в поведении, когда вы приходите в гости к их хозяевам, то это тоже знак.

Проводить больше времени на свежем воздухе

"Вечерней Москве" шаманка рассказывает следующее: "По мнению анимистов, мы являемся частью природы, а не превосходим её или отделены от неё. Поэтому в рамках этого мировоззрения человек может встретить своё духовное животное". Так что одна из практик, чтобы отыскать свой тотем, — это больше времени поводить на природе.

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Елизавета Терешкова
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