Какие мужчины нравятся женщинам, а от каких их воротит: 7 типов партнёров, по версии дам

Разбираться в типах мужчин, на которые девушки разделяют потенциальных спутников, важно всем. Узнав, к какой категории отнесли вас, можно спрогнозировать, на что стоит рассчитывать. Один определённый тип бойфрендов станет для женщины просто другом. Второй — любовником. Третий — мужем. Какие ещё четыре маркировки девушки вешают на парней, присматриваясь к потенциальным избранникам?

1. Щедрый мужчина — это какой?

Какие мужчины нравятся женщинам? Щедрые! Фото © Freepik

Многие женщины мечтают найти себе именно такой типаж мужчины для семьи. Причина в том, что дамы обожают парней, которые готовы тратить на них деньги, вручать подарки и водить в рестораны. Если партнёр не жалеет материальных средств на удовлетворение желаний своей избранницы, она будет с ним. Поэтому у мужчин этой категории никогда нет отбоя от женщин.

2. Какие шансы у мужчин-балаболов

Этот тип мужчин неприятен женщинам, поскольку они любят много говорить и мало делать. Например, если парень обещает взять даму замуж, купить машину, квартиру, сумку или подарить цветы, а потом не делает этого, то автоматически получает статус пустослова. Отношения в этом случае продлятся недолго.

3. Пополамщики — тип мужчин, который не всем нравится

Лучшие качества мужчины, по версии женщин, — это щедрость. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Есть категории мужчин, которые заставляют даму делить все траты 50 на 50. Сразу оговоримся: иметь совместный бюджет — вполне нормально. Скупердяев, которые будут биться за каждую копейку и просить делить пополам счёт в ресторане или супермаркете, дамы не любят. Поэтому надеяться на то, что после таких выходок будет хотя бы ещё одно свидание, не стоит.

4. Тип мужчин "вожак" и "каменная стена"

Этот тип мужчины в семье является лидером. Как он скажет сделать, так все и поступят. "Вожаки" придерживаются патриархальных взглядов в общении с девушкой и всегда ставят себя на первое место. Многим женщинам нравятся мужчины, которые всё решают за них. Однако отношения с ними подойдут не каждой. Всё зависит от того, готова ли дама отдать руль управления семьёй мужчине или хочет руководить самостоятельно.

5. Почему женщины на самом деле не любят подкаблучников

Подкаблучник — тип мужчины, который не вызывает особого восторга у большинства женщин. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Подкаблучников среди мужчин довольно много. Более того, они даже пользуются успехом у некоторых женщин. Причина в том, что есть дамы, которым для отношений нужен слабохарактерный партнёр. Из него они будут верёвки вить и требовать исполнения всех своих прихотей. Однако адекватным женщинам лебезящий и слишком послушный мужчина не нужен. Поэтому, попав в эту категорию, в большинстве случаев можно рассчитывать только на френдзону.

6. Альфонс

Этот тип мужчин в семье находится на содержании у своей избранницы. С таким партнёром женщина меняется обязанностями. Она больше зарабатывает и почти не занимается делами по дому. Большинство дам с мужчинами-содержанцами отношения строить не будут, ведь для них важно, чтобы парень много зарабатывал. Но и "мамочек", которых будут устраивать отношения такого типа, тоже довольно много.

7. Кто такие абьюзеры

Худшие мужчины, по версии женщин, — абьюзеры, с ними никто долго быть вместе не хочет. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Мужчин такой категории много, но в отношения с ними дамы вступать не спешат. Если же любовь началась, то, как только адекватная женщина заметит признаки психологического насилия со стороны парня, сразу постарается его бросить.