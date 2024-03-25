Какие мужчины нравятся женщинам, а от каких их воротит: 7 типов партнёров, по версии дам
Каждая мадам ищет мужчину определённого типа. Life.ru рассказывает, на какие категории женщины разделяют парней: в кого влюбляются, а с кем точно не будут вместе.
Разбираться в типах мужчин, на которые девушки разделяют потенциальных спутников, важно всем. Узнав, к какой категории отнесли вас, можно спрогнозировать, на что стоит рассчитывать. Один определённый тип бойфрендов станет для женщины просто другом. Второй — любовником. Третий — мужем. Какие ещё четыре маркировки девушки вешают на парней, присматриваясь к потенциальным избранникам?
1. Щедрый мужчина — это какой?
Какие мужчины нравятся женщинам? Щедрые! Фото © Freepik
Многие женщины мечтают найти себе именно такой типаж мужчины для семьи. Причина в том, что дамы обожают парней, которые готовы тратить на них деньги, вручать подарки и водить в рестораны. Если партнёр не жалеет материальных средств на удовлетворение желаний своей избранницы, она будет с ним. Поэтому у мужчин этой категории никогда нет отбоя от женщин.
2. Какие шансы у мужчин-балаболов
Этот тип мужчин неприятен женщинам, поскольку они любят много говорить и мало делать. Например, если парень обещает взять даму замуж, купить машину, квартиру, сумку или подарить цветы, а потом не делает этого, то автоматически получает статус пустослова. Отношения в этом случае продлятся недолго.
3. Пополамщики — тип мужчин, который не всем нравится
Лучшие качества мужчины, по версии женщин, — это щедрость. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Есть категории мужчин, которые заставляют даму делить все траты 50 на 50. Сразу оговоримся: иметь совместный бюджет — вполне нормально. Скупердяев, которые будут биться за каждую копейку и просить делить пополам счёт в ресторане или супермаркете, дамы не любят. Поэтому надеяться на то, что после таких выходок будет хотя бы ещё одно свидание, не стоит.
4. Тип мужчин "вожак" и "каменная стена"
Этот тип мужчины в семье является лидером. Как он скажет сделать, так все и поступят. "Вожаки" придерживаются патриархальных взглядов в общении с девушкой и всегда ставят себя на первое место. Многим женщинам нравятся мужчины, которые всё решают за них. Однако отношения с ними подойдут не каждой. Всё зависит от того, готова ли дама отдать руль управления семьёй мужчине или хочет руководить самостоятельно.
5. Почему женщины на самом деле не любят подкаблучников
Подкаблучник — тип мужчины, который не вызывает особого восторга у большинства женщин. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Подкаблучников среди мужчин довольно много. Более того, они даже пользуются успехом у некоторых женщин. Причина в том, что есть дамы, которым для отношений нужен слабохарактерный партнёр. Из него они будут верёвки вить и требовать исполнения всех своих прихотей. Однако адекватным женщинам лебезящий и слишком послушный мужчина не нужен. Поэтому, попав в эту категорию, в большинстве случаев можно рассчитывать только на френдзону.
6. Альфонс
Этот тип мужчин в семье находится на содержании у своей избранницы. С таким партнёром женщина меняется обязанностями. Она больше зарабатывает и почти не занимается делами по дому. Большинство дам с мужчинами-содержанцами отношения строить не будут, ведь для них важно, чтобы парень много зарабатывал. Но и "мамочек", которых будут устраивать отношения такого типа, тоже довольно много.
7. Кто такие абьюзеры
Худшие мужчины, по версии женщин, — абьюзеры, с ними никто долго быть вместе не хочет. Фото © Shutterstock / FOTODOM
Мужчин такой категории много, но в отношения с ними дамы вступать не спешат. Если же любовь началась, то, как только адекватная женщина заметит признаки психологического насилия со стороны парня, сразу постарается его бросить.
Ранее Life.ru писал про шесть имён женщин, обладательницы которых обдерут вас как липку, а потом разведутся. Узнайте, на ком точно не стоит жениться!
Shutterstock / FOTODOM