Психолог дала советы россиянам, которых ужаснуло массовое убийство в "Крокусе"

Ужас, произошедший в подмосковном "Крокус сити холле", поразил всех граждан России. Интернет и новостные программы полнятся страшными подробностями того бесчеловечного теракта. Событие проникло в голову каждому, заставляя переживать самые разные эмоции: сочувствие, ужас, смятение и панику. О том, как пережить этот период и справиться с бурлящими чувствами после трагических событий, рассказала врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Влада Титова в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

"Реакция на подобные вещи может быть разной: кто-то оцепеневает, а кто-то начинает хаотично метаться, не находя себе места, выбегает на улицу. Это тоже зависит от особенностей реагирования нервной системы конкретного человека", — пояснила специалист.

По её словам, чтобы прийти в себя в такой ситуации, следует использовать простые дыхательные техники. Правил здесь всего два: дыхание должно быть глубоким и диафрагмальным. Обычно при дыхании люди задействуют только самый верх лёгких, а в состоянии стресса дыхательный процесс, учащаясь, становится ещё более поверхностным. Необходимо остановиться и глубоко подышать животом. Существует несколько различных типов дыхания, рассказывает эксперт.

"Если у вас есть возможность лечь на твёрдую ровную поверхность, это будет идеально. Можно положить левую руку себе на грудную клетку, а правую руку — на живот. Можно на грудную клетку положить какой-нибудь предмет достаточно объёмный, например толстую книгу. Всё это делается только для того, чтобы запретить себе дышать грудью. Двигаться должна только брюшная стенка", — объяснила психотерапевт.

Необходимо делать глубокие и медленные вдохи и выдохи. Лучше всего дышать только носом — это наиболее безопасный тип дыхания, не позволяющий быстро перенасытиться кислородом и углекислотой.