Психолог рассказал, как не бояться массовых мероприятий после трагедии в "Крокусе"

После теракта в "Крокус сити холле" естественной реакцией будет закрыться там, где будет безопасно, но так жить нельзя, рассказал клинический психолог Станислав Самбурский. Он отметил, что шокирующие новости могут серьёзно травмировать и оставить след на долгие годы.

"Наиболее чувствительные зрители могут получить психологическую травму, которая называется "травма свидетеля". Люди, которые стали наблюдателями, становятся косвенными жертвами, и страх повторения событий может преследовать долгие годы. Теперь, после теракта в "Крокусе", людям будет страшно ходить на концерты любимых групп и посещать театры", — отметил эксперт.

По словам психолога, чтобы избавиться от страха и беспокойства при посещении таких мероприятий, нужно взять себя в руки. Он также рассказал о нескольких правилах, которые помогут вернуться к нормальной жизни:

1. Говорить о своих чувствах. Следует рассказать о своих переживаниях. Это могут быть близкий друг, родители или психолог.

2. Освоить техники расслабления. Легче всего освоить дыхательные упражнения и сложнее, но более действенно — медитации. В случае когда страх накрывает, следует медленно, на четыре счёта, сделать вдох, задержать дыхание на четыре счёта и медленно, снова на четыре счёта, выдохнуть. После четырёх повторений беспокойство отступит.

3. Включить позитивное мышление. Когда происходит трагедия, это сделать сложно, но нужно напоминать себе о хороших моментах, которые были на подобных мероприятиях. Можно вспомнить, как первый раз пошли на концерт любимой группы, мысленно пробежаться по тем приятным воспоминаниям и ощущениям.

4. Начать с маленького шага. Если страх больших собраний парализует, не надо себя заставлять. Нужно начать с маленького мероприятия, а потом, когда чувство уверенности придёт, будет проще выбраться на большой концерт.

5. Планировать. Самый лучший способ справиться с тревогой — заранее составить план. Можно предложить пойти на концерт друзьям, начать вместе планировать это мероприятие, продумывать, что надеть. Планирование поможет настроиться на позитивный лад, а изучение площадки и территории вокруг успокоит.

Самбурский отметил, что если эти шаги не помогли, то нужно обратиться за помощью к профессионалу. По его словам, психолог поможет разобраться в причинах и подобрать индивидуальный способ преодолеть страх мест с массовым скоплением людей.