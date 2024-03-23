Психолог рассказал, как не бояться массовых мероприятий после трагедии в "Крокусе"
Психолог Самбурский рассказал, как бороться со страхом после теракта в "Крокусе"
После теракта в "Крокус сити холле" естественной реакцией будет закрыться там, где будет безопасно, но так жить нельзя, рассказал клинический психолог Станислав Самбурский. Он отметил, что шокирующие новости могут серьёзно травмировать и оставить след на долгие годы.
"Наиболее чувствительные зрители могут получить психологическую травму, которая называется "травма свидетеля". Люди, которые стали наблюдателями, становятся косвенными жертвами, и страх повторения событий может преследовать долгие годы. Теперь, после теракта в "Крокусе", людям будет страшно ходить на концерты любимых групп и посещать театры", — отметил эксперт.
По словам психолога, чтобы избавиться от страха и беспокойства при посещении таких мероприятий, нужно взять себя в руки. Он также рассказал о нескольких правилах, которые помогут вернуться к нормальной жизни:
1. Говорить о своих чувствах. Следует рассказать о своих переживаниях. Это могут быть близкий друг, родители или психолог.
2. Освоить техники расслабления. Легче всего освоить дыхательные упражнения и сложнее, но более действенно — медитации. В случае когда страх накрывает, следует медленно, на четыре счёта, сделать вдох, задержать дыхание на четыре счёта и медленно, снова на четыре счёта, выдохнуть. После четырёх повторений беспокойство отступит.
3. Включить позитивное мышление. Когда происходит трагедия, это сделать сложно, но нужно напоминать себе о хороших моментах, которые были на подобных мероприятиях. Можно вспомнить, как первый раз пошли на концерт любимой группы, мысленно пробежаться по тем приятным воспоминаниям и ощущениям.
4. Начать с маленького шага. Если страх больших собраний парализует, не надо себя заставлять. Нужно начать с маленького мероприятия, а потом, когда чувство уверенности придёт, будет проще выбраться на большой концерт.
5. Планировать. Самый лучший способ справиться с тревогой — заранее составить план. Можно предложить пойти на концерт друзьям, начать вместе планировать это мероприятие, продумывать, что надеть. Планирование поможет настроиться на позитивный лад, а изучение площадки и территории вокруг успокоит.
Самбурский отметил, что если эти шаги не помогли, то нужно обратиться за помощью к профессионалу. По его словам, психолог поможет разобраться в причинах и подобрать индивидуальный способ преодолеть страх мест с массовым скоплением людей.
Жить после трагедии страшно, но жизнь продолжается. Важно помочь пострадавшим и самим смотреть в будущее, наслаждаясь жизнью и ценя каждый момент. Помните, что вы не одиноки. Люди рядом с вами, и профессиональные сообщества готовы прийти на помощь. Со временем страх уменьшится и вы сможете снова радоваться жизни в полной мере.
Клинический психолог Станислав Самбурский
Напомним, 22 марта террористы ворвались в Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего залили бензином концертный зал и подожгли помещение. Сейчас известно о 143 погибших и более чем 120 пострадавших. Руководитель ФСБ Александр Бортников уже доложил российскому лидеру Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди них четверо террористов, участвовавших в атаке. По информации следствия, преступники хотели скрыться на Украине, где их ждали сообщники. Однако автомобиль террористов задержали в Брянской области, в 100 километрах от границы. Один из пойманных преступников признался, что согласился участвовать в массовом убийстве за 500 тысяч рублей, которые ему пообещали кураторы в Интернете.
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