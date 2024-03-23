Купол "Крокуса" полностью обрушился

На публикуемых кадрах видно, что концертный зал превратился в руины, над ним не осталось кровли, которая осела во время возгорания и провалилась внутрь. Также огонь уничтожил обшивку стен и напольное покрытие. Кругом торчат обломки, арматура, искорёженные конструкции.