Купол "Крокуса" полностью обрушился
В "Крокусе" полностью обрушилась крыша после пожара. Обложка © Telegram / Следком
В подмосковном "Крокус сити холле", где накануне террористы открыли стрельбу и устроили пожар, полностью обрушился купол. Видео изнутри здания публикует СК РФ.
В "Крокусе" полностью обрушилась крыша после пожара. Видео © Telegram / Следком
На публикуемых кадрах видно, что концертный зал превратился в руины, над ним не осталось кровли, которая осела во время возгорания и провалилась внутрь. Также огонь уничтожил обшивку стен и напольное покрытие. Кругом торчат обломки, арматура, искорёженные конструкции.
Напомним, 22 марта террористы открыли стрельбу в подмосковном комплексе Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего подожгли здание. По последним данным, погибло 143 человека, более 120 пострадало. Директор ФСБ Александр Бортников уже доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди них четверо террористов, причастных к теракту в "Крокусе". По данным следствия, преступники собирались сбежать на Украину, где их ждали подельники. Машину террористов задержали в Брянской области, в 100 километрах от границы. Один из задержанных признался, что пошёл на преступление за 500 тысяч рублей, а задание получил от кураторов в Сети.